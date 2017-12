Naabermajja saatmiseks käib jõulukaart kõigepealt Tallinnas

Tartust või mõnest muust kohast posti pandud kirja naabruses asuvale sõbrale ei vii postkontorist kirjakandja kohe kohale, vaid see käib enne veel Tallinnas ära.

Et kirjade teekond linna piires võib olla uskumatult pikk enne seda, kui see adressaadini jõuab, koges üks tartlane, kes lasi oma tähitud kirja Tartu linna veerde jäävast Ringtee postkontorist suunata ümber kesklinnas asuvasse postkontorisse. Küsides telefonitsi, millal võib kirjale järele minna, vastas Eesti Posti klienditeenindaja, et järgmisel päeval. Kui ta siis ööpäev hiljem keskpäeval postkontorist kirja küsis, vastas leti taga istunud postitöötaja, et see pole Tallinnast veel Tartusse kohale jõudnud ja tuleb peale lõunat.

Tartlane oli hämmeldunud, eile oli ju see kiri veel mõne kilomeetri kaugusel kodulinna servas! Klienditeenindaja selgitas, et too kiri läheb ümber suunamisel esmalt Tallinnasse ja sealt tuleb uuesti Tartusse tagasi. See võtab aga aega, mistõttu tal kirja kätte anda veel pole.

Maaleht.ee uuris, kas Tartus, Võrus või olgu kasvõi Kuressaares posti pandud kirjad, mis adresseeritud samasse linna, tõesti sõidavad sadu kilomeetreid enne kui postkasti potsatavad. Selgus, et nii see ongi.

„Kõik saadetised liiguvad tõesti kogu Eestist õhtuti Tallinna sorteerimiskeskusesse, kus sorteerimistöö teevad ära spetsiaalsed masinad. Paki- ja kirjasorteerimine toimub hilisõhtuti ning öösiti ja juba varahommikul liiguvad sorteeritud saadetised sama Tallinnasse sõitnud autoga sihtkohta tagasi,” vastas Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv, lisades, et tsentraliseeritud sorteerimisega tehakse tööd kordades efektiivsemalt ning aeganõudev käsitsi sorteerimine kohapeal piirkonnas jääb ära.

Selline ootamatu teadasaamine siis aasta lõpus! Milleks peab kiri tõesti otse kohale minema kui ka ringi saab.