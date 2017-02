Olgem ausad, me kõik patustame aeg-ajalt. Viilime tööl või kodutöödes, sööme šokolaadi üks-kaks tükikest liiast, lükkame trenni mõne päeva edasi.

Lisaks, kes meist ei lubaks endale väljas või poes käies mõnda meelehead, olgu selleks siis kohv topsis või kohvikus, ajaviiteromaan või nipsasjake … Tegemist on ju väikese kuluga.

Mõni väike kulu aga võib aja jooksul muutuda finantspaheks, mis rahakotist selle omanikule märkamatult arvestatavaid summasid välja smuugeldab. See raha leiaks oma finantskäekirja muutes palju parema rakenduse. Siinkohal on meil hea uudis. Korduvate väikekulude leidmine ja nende kontrolli alla saamine on lihtne.

Finantspahed reedab pangaväljavõte.

Finantspahed pole tegelikult midagi muud kui osa meie igapäevaharjumustest. Ja argielu rutiini kõrval on neid niisama märgata raske. Siinkohal tulevad appi numbrid. Vaata kuude lõikes oma kaarditehinguid. Abiks võivad olla ka poetšekid. Kas midagi kindlat kordub? Mõni koht või toode? Kui tihti see kordub? Mõne sagedalt esineva kuluartikli leidmisel küsi endalt ausalt: kas sul ikka on vaja seda nii tihti osta? Mis saaks siis, kui teeksid seda harvemini või loobuksid üldse? Kui palju raha sa säästaksid?

Sea lühiajaline eesmärk.

Kui oled leidnud oma finantspahe, siis sellest loobumine ei toimu üleöö. Harjumusi on raske murda. Seetõttu soovitame valida endale sobiv ajavahemik, olgu selleks 3 päeva, nädal, kaks või lausa kuu, mil hoidud oma väikesest finantspahest. Seejärel hinda saavutatud, tee vajadusel muudatusi ja sea uus eesmärk. Kui sihile jõudmiseks jääb puhtalt tahtejõust väheseks, siis võid enda motiveerimiseks kasutada mitmeid nippe. Näiteks tee kalendrisse iga päev rist, pane telefoni meeldetuletus, kleebi seinale poster või, mis kõige tõhusam, pane iga päev või antud perioodi jooksul kuluv summa korraga sularahas kõrvale.

Eemalda kulutamist soosivad tegurid.

Mõtle läbi, miks sa kulutad antud asjale või toimingule nii tihti raha. On see igavusest? Mugavusest? Näljast? Vahest aitab see stressi leevendada? Teades põhjust, saad hakata lahendust otsima. Mõnikord on lahendus lihtne, näiteks piisab tööle minemise marsruudi muutmisest. Teine kord võib see paras väljakutse olla. Ära karda katsetada või vajadusel nõu küsida.

Asenda vana harjumus uuega.

Oletame, et sa ostad endale iga tööpäeva hommikul näiteks kohvi hinnaga kaks eurot. Arvestame, et kuus on keskmiselt 20 tööpäeva, seega kulutad hommikukohvile 40 eurot kuus. Kas poleks parem idee osta endale ilus kaasaskantav tass, presskann ja pakk kohvi ning panna igakuine ülejääk kõrvale, näiteks väikese spa-puhkuse jaoks? Või hoopis millegi suurema jaoks?

Ümbritse end inimestega, kellel on teistsugused harjumused.

Mõne harjumuse, näiteks suitsetamise puhul on parem valida seltskonda. Raske, kui mitte võimatu, on loobuda millestki, mida sulle pidevalt meelde tuletatakse. Parem hoida nende ligi, kellel samad harjumused puuduvad. Veelgi parem on suhelda inimestega, kellel on sinuga ühtne eesmärk või kelle eluviis võib muud moodi sind sihile aidata.

Libastu, ja aja end jälle püsti.

Harjumuse muutmine ei käi üle öö. Selles pole midagi halba, kui peaksid mõnikord libastuma. Sellistel juhtudel anna endale andeks ja ürita säilitada positiivset mõtteviisi. Pea meeles, et teed seda enda hüvanguks ja lõpptulemus on pingutust väärt. Abiks on, kui üritad soovitud tulemit endale visualiseerida. Loo endale kujutluspilt, milline on sinu elu pärast eesmärgi saavutamist, siis on kergem eesmärgi poole püüelda.

Allikas: TFBank