Teisipäeval märkas Ida-Viru maakonnas Toila valla Uikala metsas sõbrannaga jalutanud neiu kase külge kinnitatud püünist, milles oli nugis.

Lõksust nugise päästnud tüdrukute kahtlust, et süüdi on salakütid, ei saa kinnitada ega ümber lükata, sest lõhutud püünis ei võimalda selle omanikku tuvastada, kirjutab Põhjarannik.

“Püünis oli üles seatud kraavist ülemineku kohale − see on ainuke koht, kust üle kraavi metsa pääseb. Puu külge kinnitatud püünist oli näha ainult metsa poolt ja see nägi välja nagu süvendiga kast. Märkasin seda juba sügisel; kuna selles oli sööt, pidasin seda metsloomade söögilauaks,” rääkis ta.

Kahel tüdrukul õnnestus püünist puu küljes hoidnud nöör katki rebida ja võtta kastist välja nugis, kellel oli nende kirjelduse kohaselt traat ümber kaela.

“Proovisime traati ära võtta, aga ei saanud sellega hakkama. Helistasime päästjatele, kes väga kiiresti kohale tulid ja loomakese vabastasid, nii et ta sai minema joosta,” on nad päästjatele kiire reageerimise eest tänulikud.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna jahinduse nõunik Tõnu Traksi hinnangul oli püünis ka õigesti paigaldatud: nõuetekohaselt kasti ja maast kõrgemale puu külge, et ükski muu loom ega ka lind sinna juhuslikult sisse ei satuks. Ainus küsitavus on see, kas püünisel oli kirjas jahiloa number − ilma selleta võib tõesti salaküttimist kahtlustada.