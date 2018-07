Nutikas toode – ilma viinata maitseviina tegemise komplekt

„Külmetuse vastu aitab väga hästi, kui õige hetk tabada ja võtta kuuma tee kõrvale 2-3 väikest pitsi ning pugeda siis teki alla. Hommikuks oled terve, see on mul enda peal järgi proovitud,” kinnitas naine. Välispidisel kasutamisel ehk määrides toob see leevendust liigesevalude, paistetuste, pindmiste vigastuste ja sääsehammustuste korral.

Papa Juhani mikstuur on müügil peamiselt Tallinnas suveniiripoodides, aga nüüd ka näiteks Lõunakeskuse Taluturul. „Vennad olid kavalad,” naeris Kristiine Truu. Sellist kerget pudelit on ju turistil hea pagasisse kaasa osta. Kuna tegu on põneva tootega, on inimestel selle vastu suur huvi.”