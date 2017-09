Odavad riided, kallid probleemid. Kuidas vältida kiirmoe küüsi sattumist?

Kindlasti oled kuulnud ütlust „Ma pole nii rikas, et osta odavaid asju!“. Sellel on oma tõetera sees, eriti kui pidada silmas kiirmoodi.

See on kõikjal. Vali suvaline kaubanduskeskus ja üle poole poodidest pakub kiirmoodi. Vähe sellest, et see kurnab loodust ja kolmandate riikide töölisi, laastavad odavad trendirõivad ka sinu rahakotti, rääkimata ajakulust. Teisisõnu pole kiirmood nii odav ja mugav kui esmapilgul tundub. Kuidas nii?

Mis on kiirmood?

Kiirmood on tööstus, mis toimib põhimõttel „kaup ruttu välja, raha ruttu sisse“. Kui varem oli moetööstuses 2-4 hooaega, siis 1970ndatel alguse saanud kiirmoe valdkonnas on aastas 50-100 mikrohooaega. Sellest tulenevalt on tootmine planeeritud nii, et see oleks võimalikult odav ja kiire.

Odavus ja kiirus saavutatakse kasutades selliseid madala kvaliteediga materjalie nagu viskoos, nailon, odav puuvill, vask ja kroom. Lisaks, tihti töödeldakse rõivaid erinevate kemikaalidega loomaks efektseid värve ja mustreid, mis on oluliselt ajasäästlikum kui kanga kudumine. Enamik ühendeid pole loodusele ega inimesele tervislikud. Tooteid valmistavad enamasti kolmandate riikide kodanikud, kelle palgaootused on äärmiselt madalad.

Kõige selle tulemuseks on viimase moe järgi disainitud rõivad, kättesaadavad kõikjal väga soodsa hinna eest. Kui oled heitliku meelega teismeline, kes kasvab tunnis 10 sentimeetrit, siis on kiirmood ideaalne valik. Tihti aga ostavad palju kiirmoodi ka täiskasvanud lootuses säästa oma eelarves nii mõnegi kopika. Tegelikult pole see kõige parem mõte.

Miks kulutada riietele natuke rohkem?

Me ei väida nüüd, et sa peaksid tormama Gucci’t ja Versace’t ostma, vaid soovitame valida kiirmoest natuke kallimaid variante. Muidugi, kui rahakott võimaldab osta luksusbrände, siis ka need on aktsepteeritavad valikud. Nii või teisiti leidub mitmeid häid põhjuseid, miks jätta kiirmood poodi ja uurida alternatiive.

Parem kvaliteet. Jah, erandeid on. Kõrgem hind ei taga alati kvaliteeti, kuid üldiselt on natuke kallimad riided paremast materjalist, mis ei kulu ega veni nii kiiresti. See tähendab, et esinduslik välimus püsib kauem ja sul ei teki nii pea vajadust seda välja vahetada.

Kallimaid riideid saad ära anda või edasi müüa. Kiirmoega kipub olema nii, et toode kannatab 2-3 pesu enne, kui selle välimus tuhmub. Kui aga panustad oma riietesse natuke rohkem, võid need mingi hetk anda edasi sõbrale või sugulasele või hoopis maha müüa. Suuri summasid sealt ei saa, aga vaeva tasub kindlasti ära.

Kallimaid riideid saad ümber teha. Kuna materjalid ja tegumood on kvaliteetsemad, siis osavama õmbleja jaoks pole probleem rõivaeset uuendada või see täiesti ümber teha. Nii on kapis jälle midagi uut ja põnevat.

Emotsiooniostude arv väheneb. Kõigil on ette tulnud, et soodsad hinnad ajavad poes pea sassi ja ostame rohkem, kui tegelikult tarvis. Pärast kodus riideeset päevavalguses uurides poeb nii mõnigi kord kahetsus hinge, et nüüd sai küll mõttetult raha välja käidud. Natuke kõrgema hinnaklassiga riidepoodides käies ei osta me mitte ainult vähem, vaid ka targemalt.

Sa säästad aega ja oma närve. Kiirmoe tooted kuluvad kiiresti, mis tähendab, et sa pead pidevalt oma garderoobi uuendamisega tegelema. Lisaks kulub palju aega riiete omavahelisele sobitamisele: millega on sobilik minna tööle, millega õhtul välja, millega teatrisse? Pidev klapitamine võib parajaks peavaluks kujuneda. Parem on omada piiratud koguses kvaliteetseid ja ilusaid rõivad ning tuua oma ellu vaheldust erinevate aksessuaaride näol.

Ja mis peamine, sa säästad raha. Viieeurone pluus ja kümneeurosed püksid võivad esmapilgul tunduda väikese väljaminekuna, kuid kui mõelda, kui tihti sa neid välja vahetama pead, siis aasta jooksul kulub sul riiete peale rohkem raha, kui kallimaid kvaliteetsemaid asju ostes.

Allikas: TF Bank