Õed hakkavad taimetoitlastele munavalge asendajaks põldubade keeduvett müüma

Zanda Ozola ja Kristīne Ozoliņa tulid eelmisel aastal mõttele hakata röstitud põldubadest snäkke valmistama ning vallutasid „Pupuchi“ nimelise ainulaadse tootega riigi. Nüüd plaanitakse rahaks teha ka leotamise ja keetmise kõrvalprodukt oavesi.

"Algul imestatakse, et mis toode see üldse on ja kuidas võib uba krõbe olla. Proovitakse ja imestus suureneb, sest see isegi maitseb hästi,“ kirjeldab Zanda inimeste esimest reaktsiooni omapärasele krõbedale oasnäkile.

Õllekõrvase oa snäkiks aretamine on kui kodukootud mõte, aga idee saadi tegelikult Lõuna-Ameerikas reisil olles, kus Zandale krõbedaid ube pakuti. Juustutehnoloog Kristīne ei kujutanud õe meenutust kuuldes sellist asja algul ettegi, aga kuu aja pärast prooviti küpsetamist kodus järgi. Tuligi välja – vaja ainult pakki panna ja müüma hakata.

Reklaamitakse ka kui snäkki tõelisele lätlasele. Foto: Pupuchi

Rahvas imestas nutika idee üle ning toetas ettevõtmist. Kiiresti tekkis hulk kauplusi, kes toote müügile võtsid. Küpsetatakse mitut eri maitset – näiteks küüslaugu või punega. Kooritud, leotatud ja poolitatud ube röstitakse ümberseadistatud pitsaahjus, millega saab tunnis paar kilo ube valmistada. Nii palju, kui tellitakse, ei jõuagi toota. Investeeringud on juba tehtud – tootmisvõimsus tõuseb jaanuarist 10–15 korda.

Ubade keeduvesi samuti müügiks

„Nüüd saab uueks väljakutseks oavee müümine,“ räägib Zanda. Juba uuritakse koos teadlastega oakeeduvee (aquafaba) täpsemaid omadusi. Valku ja tärkliseid sisaldavat vedelikku austavad veganid, kes saavad sellest munavalget kasutamata beseed küpsetada. Mitte ainult – entusiastid teevad sellest ka majoneesi, pavlova kooki ja küpsiseid.

Lähim koht, kus eestlane oma käpa Lätis laineid löövale oakrõpsule peale saab panna on Cēsise linn, kus Pupuchi paki võib osta Cēsise lossis olevast suveniiripoest ning Jaani kiriku kõrval olevast poest Ķimene. Zanda lubab, et järgmine aasta läheb ekspordiks – esmalt sõidetakse Malmösse messile ja sealt juba edasi sõltuvalt välismaalaste reaktsioonist.