Šveitsis hakkab kauplusekett Coop järgmisel kevadel tarbijatele pakkuma burgereid ja lihapalle, mis sisaldavad putukaid.

Seni on Šveitsis kehtinud kord, et ebaharilikke toiduaineid, mille hulka loetakse ka putukaid, ei tohi ilma eriloata müüa. Kuid hiljuti leevendas föderaalne toiduamet nõudeid ning alates 1. maist 2017 võib müüa toiduainetena kõike, mis vastab toiduohutuse reeglitele.

Supermarketite kett Coop reageeris sellele muudatusele kiiresti ning andis teada, et toob müügilettidele putukaid sisaldavad toiduained.

Nende väljatöötamisel on Coop teinud koostööd startupfirmaga Essento. Teadaandes lubatakse, et tegemist saab olema putukavalke sisaldavate üllatavate toodetega, näiteks lihapallide ja burgeritega.

"Meie edu peitub võimes teha kindlaks uusi suundumusi ja olla innovaatiline," selgitas Coopi kõneisik Roland Frefel portaalile The Local. Ning lisas: "Putukate lisamine töödeldud toitudele võimaldab tarbijatel uusi maitseid avastada."

Putukad on sama valgurikkad kui liha ja kala, need sisaldavad erinevaid vitamiine, mineraale ja aminohappeid, kuid on sellest hoolimata läänemaailma toidulaual seni suhteliselt tundmatu kraam.

Kuid maailm muutub, rahvastik kasvab ning on vaja leida uusi toiduallikaid. Ajakirja Fortune andmetel pakuvad USA-s ja Kanadas putuktoitu juba 25 startupfirmat.

Putukaid on kasulikud süüa, sest nende kasvatamise käigus eritub tunduvalt vähem kasvuhoonegaase ja lämmastikku kui lihaloomade kasvatamisel. Lisaks kõigele kasulikule on putukad ka maistvad.

