Mõnikord mõnda eriti head tööpakkumist vaadates tekib ahvatlus lisada oma resümeesse oskusi ja teadmisi, mida me tegelikult ei oma. Mis see väike tõe väänamine siis ära ole? Tegelikkuses saab aga CV-s valetamine varem või hiljem saatuslikuks.

Piisavalt on lugusid piinlikest läbikukkumistest töökohustuste täitmisel ja tõsistest olukordadest. Valetamise tulemusena võib ettevõtte kahju kanda ja inimene töö kaotada. Kui kandideerima asudes tundub sulle, et CV vajaks natuke sära, siis soovitame fantaseerimise asemel seda pigem natuke ilustada. Kuidas seda teha?

Alusta oma suurimatest saavutustest

Tavapärane CV on kronoloogiline järjestus sinu haridusteest ja teenistuskäigust. Vahest oleks aeg sellest iganenud kontseptsioonist loobuda? Sea esikohale olulisemad ametipositsioonid, muu jäta lõppu või eemalda üldse. Värbajal on laual veel teisigi kandideerimisavaldusi ning tema aeg ja tähelepanu on piiratud. Sel viisil paistad silma luues ühtlasi kiire ja selge ülevaate iseendast.

Kui aga selline lähenemine tundub liiga radikaalne, siis lisa CV-sse kontaktandmete alla lühike iseloomustus endast, soovitavalt kursiivis või muus visuaalselt eristuvas vormingus. Tekst peaks olema lööv ja lühike. Testi seda oma sõprade peal. Kui neil oleks ainult minut sinuga tutvumiseks, siis milline mulje neile sinust jääks?

Anna oma kogemustele sisu

Olgu ametinimetus uhke või tagasihoidlik, töö sisu sõltub tihti ettevõttest. Seega oleks arukas oma töökohustusi rohkem lahti kirjutada: millised olid sinu kohustused, kliendid ja koostööpartnerid. Kindlasti tasub välja tuua, millist väärtust lõi sinu töö ettevõttele, millised olid sinu suuremad töövõidud.

Mõnikord on kandideerijaid palju ning potentsiaalne tööandja ei saa seetõttu enamikke neist vestlusele kutsuda. Siinkohal ongi hea, kui ta saab juba CV-d vaadates aru, milleks sa oled võimeline. Kuid ole ettevaatlik! Liiga pikki kirjeldusi ei hakka keegi lugema. Ühtlasi ei paku huvi ka liiga üldised terminid (nt eelarvestamine vs aasta eelarve koostamine). Seega kirjelda oma tegevusi võimalikult konkreetselt.

Las soovitajad ja tehtud tööd räägivad sinu eest

Soovitajaks ei pea alati olema sinu eelmine või praegune ülemus. Selleks võib olla ka mõni hea klient, koostööpartner või keskastme juhist kolleeg. Kui võimalik, lisa kontaktide juurde ka paar lauset, miks nad just sind soovitavad. Taaskord hoiab see värbaja väärtuslikku aega kokku ning loob positiivse meelestatuse.

Kindlasti tasub viidata ka tehtud töödele ja teenindatud klientidele. Võimaluse korral pane kaasa portfolio või viide sellele. Siinkohal tasub ära märkida ka igasugune vabatahtlik ja muu organiseeritud tegevus ning kindlasti hobid. Esmapilgul võib tunduda ebaoluline mainida, mida teed oma vabal ajal, kuid tööandja jaoks on tegemist kõneka infoga. Igal inimesel on oskusi, mida ta tööpostil ei saa rakendada, kuid mida muudes valdkondades realiseerides arendab ta end nii isiklikul kui tööalasel tasandil. Teatud juhtudel ka maandab stressi ning panustab oma tervisesse. Jahtides tasuvamat tööd, on see suurepäraseks eristumise kohaks.

Allikas: TFBank