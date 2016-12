Eestlastele on õlu olnud sajandeid armastatud jook, mida mekkida nii toidu kõrvale kui ka niisama janu kustutamiseks. Tänu väga erinevatele toorainetele on õllel võrreldes näiteks veiniga palju rohkem omanäolisi aroome ja maitseid, mida saab kasutada toidunaudingu tasakaalustamiseks, kontrastide loomiseks ja rikastamiseks. Sellega annab õlu palju suuremaid võimalusi eri roogadega sobituda. Millest lähtuda toidu ja õlle kokku sobitamisel?

Kochi õllekoja peaõllemeister Enne Kärblase sõnul on olemas küll teatud põhiprintsiibid õlle ja toidu sobitamiseks, ent midagi väga konkreetselt pole paika pandud. „See jätab vabad käed ise proovimiseks,“ sõnab Eesti üks hinnatumaid õllemeistreid.

Õlle omadused. Toitudega sobitamiseks peaks Enn Kärblase sõnul võtma arvesse konkreetse õlle omadusi: selle alkohoolset kangust, õlle linaselisust, humala kibedust, magusust, hapusust, täidlust, suitsusust, puuviljasust või karamellist ning röstitud maitset. Samal ajal peaks toidu puhul arvestama näiteks roa täidlust ehk rasvasust, magusust, vürtse ja tekstuuri.

Ühtesulandumise printsiip. Kochi õllemeistri sõnul on üks oluline printsiip, millest toidu ja õlle kokku sobitamisel teha, nn ühtesulandumise printsiip. „See tähendab seda, et intensiivsem ja tugevam toit sobitub tugevama maitse ja aroomiga õllega,“ selgitab Kärblane. Näiteks on portveini analoog tume kangem õlu nagu porter. „Punase liha kõrvale sobib tumedam ja ehk pisut kangem õlu,“ soovitab Kärblane. Näiteks rostbeefi, lamba, ulukiliha, grillitud või röstitud toitude kõrvale sobib Kochi käsitööõlu Nipperkin, mis on vana ale tüüpi õlu. Sarnast nippi soovitab Kärblane järgida ka magustoitudega: „Mida magusam on toit, seda magusam võiks olla ka õlu. Šokolaadikoogi juurde sobivad kindlasti kangemad ja tumedad linnalised laagriõlled ning stoudid ja porterid,“ ütleb õllemeister.

Tasakaalustamine ja täiendamine. Teine printsiip, millest õllemeister soovitab lähtuda, on tasakaalustamine ja täiendamine. „Õlle ja toidu kombinatsioonid töötavad paremini, kui neil on ühiseid maitse -ja aroomielemente. Samuti sobib õlut ja toitu kombineerida, kui ühe paarilise teisest erinev maitse või aroom, võtab maha teise liigse intensiivsuse,“ selgitab Kärblane. Kochi õllemeistri sõnul sobivad ideaalselt omavahel kokku juust ja õlu, kuid õlu tuleb valida vastavalt juustu intensiivsusele. „Mida tugevama maitsega juust, seda tugevama aroomi ja maitsega õlu,“ jagab Kärblane soovitusi.

Võimendamine ja rikastamine. Kolmas valiku printsiip on võimendamine ja rikastamine. Kochi õllemeister õpetab, et toidu ja õlle teatud omadused sobivad vastastikku spetsiifiliselt: „Näiteks tõstab õlle humalakibedus toidu vürtsikust ja tulisust. Kui pakkuda koos vürtsika toiduga humalarikast õlut, tuleb veenduda, et see oleks hästi linnaseline ja täidlane. Muidu võib juhtuda, et tuline roog muutub veelgi tulisemaks,“ jagab Kochi õllemeister õlle ja toidu sobitamise nippe.