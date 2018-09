ÕPPIGEM KONNALT | Kuidas käituda, kui nastik su ära sööb?

Ära raiska aega liigsetele emotsioonidele, kui mõistad, et oled alla jäänud.

Foto: Vija Vāvere

Oled loom ning tead juba lapsest saati, et tugevam jääb peale.



Foto: Vija Vāvere

Sind on õnnistatud meeldiva surmaga - see on soe ja libe. Ära klammerdu enam mullakamaratesse.

Foto: Vija Vāvere

Sul on aega päikese ning taimedega hüvasti jätta, mitte nagu kurelt nokaga pähe saades.



Foto: Vija Vāvere

Sa saad kasvõi korrakski tunda end maona - sa näed, mida tema, kuuled, mida tema ning tunned ennastki võimsa röövloomana.

Foto: Vija Vāvere

Nüüd saabub pimedus, müstiline hetk enne loodetavat uuestisündi.



Foto: Vija Vāvere

Sa tunned, et konn, madu ja kurg - kõik on tegelikult üks.



Foto: Vija Vāvere

Tänu sinule saab kesta madude õilis sugu.



Foto: Vija Vāvere

Maailm toimib õiglase ning vääramatu korra järgi. Saatusele ei ole mõtet vastu hakata, eriti siis, kui oled konn.