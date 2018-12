Otsus: plastkorgid jäävad pudelite külge, lisaks tuleb riikidel käima lükata taarasüsteem

Kokkuleppes on ära toodud ka pudelikorgid, mida samuti keskkonnas väga palju leida võib. Et noid sinna vähem satuks, tuleb 2024. aastal võtta kasutusele selline tootedisain, kus joogipudelite korgid jäävad peale pudeli avamist pudeli külge kinnitatuks. Lisaks peavad plastist joogipudelid sisaldama alates 2025. aastast 25% ja alates 2030. aastast 30% ulatuses ringlusse võetud materjali.

Joogitootkad pole sellise otsuse üle õnnelikud. Euroopa Karastusjookide Liit ja Euroopa Pudeldatud Vee Tootjate Liit tellisid sõltumatu hinnangu, kust selgus, et kui on vaja vahetada välja ainult korgid, siis on kulu tööstustele 3,7 miljardit eurot. Kõige tõenäolisem on aga see, et tuleb muuta nii korgi- kui ka pudelikaeladisaini, ja selle kulu oleks peaaegu 11 miljardit eurot. Sellised kulud tõstavad edaspidi iga joogipudeli hinda tarbija jaoks.

Nende muudatuste tõttu on vaja suurendada plasti kasutust 10–40 protsenti tagamaks, et korke ei saaks kergesti ära tirida ja et pudelid toetaksid raskemaid korke.

„Coca-Cola on viimase viie aasta jooksul vähendanud pooleliitrise pudeli plasti kogust 10 grammi. Nüüd oleme sunnitud selle kõik tagasi panema,” märkis Nele Normak, kes on Eesti Karastusjookide Tootjate Liidu juht ja ka Coca-Cola Balti jookide kõneisik. „See viib tööstuse plasti vähendamise püüdlustes arengus kümme aastat tagasi.”