Pääsuke aitab poes kodumaisest toorainest valmistatud kvaliteetse toidu üles leida

Eesti kõige tuntum toidumärgis pääsukesemärk on tarbijatele juba ligi kakskümmend aastat andnud väärtuslikku infot tootes kasutatud põhitooraine kodumaise päritolu kohta.

"Paljude eestimaalaste jaoks on see oluline info ostuvalikute tegemisel, sest kodu lähedal kasvanud toit on kõige värskem, kvaliteetsem ja usaldusväärsem. Eestimaisest toorainest valmistatud toidu eelistamine annab võimaluse ka kohaliku põllumajanduse arenguks,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul jääb töödeldud toidutoodete puhul kasutatud tooraine päritolu tarbijale enamasti saladuseks, mistõttu ongi pääsukesemärk abiks eestimaisest lihast, piimast, kalast või teraviljast valmistatud toidutoodete valimisel.

Toidukvaliteedi eksperdid hindavad tuleval nädalal, 30. ja 31. mail ning 1. juunil märgi kandmise õigust taotlevaid tooteid pimetestil kuues tooterühmas.

Märgi kandmise õiguse saab nii laboratoorse kui sensoorse hindamise edukalt läbinud toode. Toodete sensoorsel hindamisel on põhirõhk maitsel, lisaks maitsele hindavad eksperdid ka toodete välimust, konsistentsi ja lõhna.

Pääsukesemärki kannab hetke seisuga 66 erineva Eesti toidutootja 302 toodet. Konjunktuuriinstituudi viimase uuringu kohaselt on pääsukesemärk Eesti kõige tuntum toidumärgis, mida teab 94% Eesti tarbijatest. Pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on 100% eestimaine ning mis läbib edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Tooraine päritolu tõendamise kohustus on ettevõtetel ja seda kontrollitakse pisteliselt ka ettevõtetes kohapeal.