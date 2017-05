Odessast võib inimene poest osta pasteedikonservi, mille peale on kirjutatud по-естонськи паштет (pasteet Eesti moodi).

Konservikarbile on kirjutatud, et see on tehtud steriliseeritud lihast. 240grammisele konservile on ka märgitud, et lisatud ei ole GMO-tooteid.

Pasteet on valmistatud Eesti köögi retsepti järgi ning sinna käib sellerijuur.

Mobiilifoto