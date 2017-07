PÄEVAPILT: Praamidel müüdava kiluvõileiva hind on tõusnud

Mandri ja suursaarte vahel sõitvatel parvlaevadel reisijaid toitlustav Arensburg OÜ langetas uutel parvlaevadel tegutsema hakates koheselt hindu, kuid nüüd on nad kiluleiva hinna kahekordistanud.

Kui varasema teenuse osutaja Väinamere Teenindus AS ajal maksis kiluvõileib praamil 1,78 eurot, siis möödunud aasta oktoobris rõõmustas saarte vahel reisijaid vaid üks eurot maksev kiluvõileib.

"Ametisse asudes ütles kuus inimest mulle, et kõike sa võid teha, kuid kiluvõileib peab olema, aga ei tohi maksta 2,5 eurot – see on kallis," rääkis Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar möödunud aasta jaanuaris ajalehele Meie Maa.

Tõepoolest, 2,5 eurot võileiva eest maksma ei pea, kuid nüüdseks on hind siiski kerkinud kahele eurole.

