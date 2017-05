PÄEVAPILT: Tahad jaanipäevaks potitäit värsket kartulit? Lihtne!

Kõike ei pea suurelt ette võtma — potitäie värsket kartulit saab ka siis, kui paar mugulat ämbrisse pista.

Arvestades, et kartuli kasvuaeg on ligi kolm kuud, siis praegu saavad jaanipäeval oma ämbrist kartulit süüa need, kes taipasid õigel ajal mugulad mulda panna.

See aga ei tähenda, et seda enam teha ei võiks — miks mitte rõdul või iluaias sügiseks värske kartul kasvatada?

Pilt on tehtud Võrumaal Järvere külamaja ees.