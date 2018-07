PÄHKLITEST | Kas odavam on osta pähkleid eraldi või segupakina?

Arvutustest selgus, et segupaki ostmisega hoiab klient kokku 17 senti. Ent kõiki pakis olevaid tooteid Säästu Näksi sortimendis siiski pole ehk samasuguse segu tegemiseks tuleb kasutada ka konkurentide tooteid.

Arimex

Foto: Kiur Kaasik

Tegu oli ainsa seguga, mille pakil polnud kirjas, et koostisosad on muutuvas suhtes. Pea poole segust moodustasid rosinad, mis on ka kõige odavama kilohinnaga koostisosa. Suur oli ka India pähklite osakaal - need moodustasid ligi veerandi pakist.

Segupakk on poodides müügil eri hindadega, seega hoiab klient segu ostes kokku kuni 1,64 eurot. Samas müüb Arimex erinevate segude kõrval vaid rosinaid, seega tuleb ise segu valmistates pähklid osta konkurendilt.

Germund

Foto: Kiur Kaasik

Germundil on müügil kaks tudengitele suunatud segu. Odavamas pakis on vähem koostisosasid ning need on odavama kilohinnaga. Samas oli meie ostetud pakis neli grammi pähkleid-rosinaid lubatust rohkem.

Koostiosade nimekirjas on öeldud, et poole sisust moodustavad kuivatatud puuviljad. See vastas ka tõele - rosinaid oli 51 protsenti.

Sarnaselt Arimexi segupakile erineb ka selle paki hind kauplustes, seega on kliendil segupakk ostes võimalik kokku hoida kuni 72 senti.

Germund Premium

Foto: Kiur Kaasik

Tegu oli kõige mitmekesisema seguga. Võrreldes sama tootja odavama segupakiga on Premium segus rosinate osakaal tunduvalt väiksem. Kõige vähem - kaks poolikut pähklit - on segus Brasiilia pähkleid, mis on ka kõige kõrgema kilohinnaga.

Arvutustest selgub, et klient hoiab segupakiga kokku 29 senti ja kõiki pähkleid-rosinaid leidub ka Germundi sortimendis.

Kokkuvõte

Katsest selgus, et kõigi tootjate puhul on odavam osta segupakk. Nii võib kokku hoida paarikümnest sendist mõne euroni. Samas on segupakkides üsna palju rosinaid, seega neile, kellele rosinad ei maitse või kes on suured pähklisõbrad, võib kasulikum olla siiski meelepärane segu ise kokku segada.

Katses pole arvestatud ka soodushindu, kuid kuna soodushinnaga on võimalik saada nii segu- kui ka üksikpakke, ei muudaks see ilmselt tulemusi väga palju.