Paljudest kauplustest on ventilaatorid otsas: hinna asemel vaadatakse seda, et propeller oleks küljes ja õhku ringi ajaks

Euronicsi brändijuht Kairi Fimberg ütleb, et ventilaatorite ja kliimaseadmete müük on hüppeliselt tõusnud ning tõdeb, et eriti populaarsed mudelid on suure nõudluse tõttu mõnes kaupluses ajutiselt otsa saanud.

"Võrreldes eelnevate jahedate suvedega on ventilaatorite ning kliimaseadmete müügi kasv märkimisväärne,” ütleb Fimberg. "Tänu laiale kauplustevõrgule ning oma kesklaole suudame nõudluse muutumisele kiirelt reageerida.”

Ühtlasi annab ta lühikese ülevaate inimeste sellesuvistest ventilaatorieelistustest:

„Endiselt müüakse kõige rohkem klassikalisi lihtsaid lauaventilaatoreid. Tõusnud on aga väiksemate ja odavamate mudelite arvelt suurema läbimõõduga ventilaatorite populaarsus, mis on tänu aeglasemalt pöörlevatele ja suurematele labadele efektiivsemad ning vaiksemad. Uueks trendiks on kallimasse hinnaklassi kuuluvad ja eriti nõudlikule kliendile suunatud disainventilaatorid. Samuti võib tõusva trendina välja tuua uuenduslike lahendustega toodete, nagu näiteks ilma nähtavate labadeta Dysoni ventilaatorite kasvava populaarsuse.”