Pangad vastavad: kas vanemapuhkus takistab kodulaenu saamist?

Kui pere üks liige on vanemapuhkusel, tal oli varem korralik palk ja tulevikus on töökoht olemas, kas pere saab kodulaenu?

SEB strateegia ja segmentide grupi müügijuht Evelin Tammearu ütles, et laenu väljastamisel analüüsib pank iga kaasust eraldi. “Emapuhkusel viibimine ei pruugi olla laenu saamist välistav tegur,” lausus ta.

Swedbanki eluasemelaenude osakonna valdkonnajuht Anne Pärgma lausus, et vanemapalk on samamoodi sissetulek nagu tavaline palk. “See ei ole takistuseks, kindlasti mitte. On pankasid, kus see nii on. Meil ei ole,” ütles ta.

Pärgma sõnul vaatab pank seda, kui palju on laenutaotlejal kohustusi, milline on sissetulek ja kas need on proportsioonis väljaminekutega.

Samuti vaadatakse laenutaotleja rahaasjade ja töötasu suuruse pikemat ajalugu – kus on inimene töötanud, milline on töökohtade ja palga järjepidevus. “Peaks olema arusaadav, kas inimese sissetulek on jätkusuutlik,” ütles Pärgma.

Tulevik toob muutuse

“Inimene võiks arvestada, et see on kõige väiksem summa, mida ta vähemalt keskpikas perspektiivis intressina tagasi maksab,” lausus SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. “Kui praegu tundub, et see summa teeb haiget, siis paremaks kindlasti ei lähe. Pigem intressid tõusevad, mitte vastupidi.”

Seega pikka laenu võttes peaksid laenajad arvestama, et tulevikus saavad tagasimaksed olema praegusest suuremad.