Pankadel on veel 150 000 paroolikaardi kasutajat

Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Maare uus ütles, et ainult paroolikaarti internetipanka sisselogimiseks kasutab ligikaudu 125 000 Swedbanki klienti.

SEB-l on natuke vähem kui 30 000 koodikaardi kasutajat. Seega kokku kasutab Eestis paroolikaarti ligi 150 000 inimest ja ettevõttet.

“Viimase nelja kuuga on teistele autentimisvahenditele üle läinud ligi 70 000 inimest,” lausus ta. “Kuigi paroolikaardi kasutajate arv langeb kiiresti, on see siiski piisavalt suur.”

Üheks põhjuseks, miks inimesed lükkavad uue lahenduse kasutusele võtmist edasi, on Maare Uusi sõnul harjumus. “Samuti võib tunduda, et alternatiivi leidmisega pole kiiret, kuna veebruarini on veel aega (koodikaardid kaotavad kehvituse 1. veebruarist 2019 – toim.). Samas paroolikaarte saab veel kasutada vaid neli kuud ja mõistlik on leida endale sobiv lahendus juba täna,” selgitas ta.

Umbes pooled Swedbanki paroolikaardi kasutajatest on vanuses 56 ja enam. Nooremaealiste hulgas jagunevad paroolikaardi kasutajad suhteliselt võrdselt, näiteks vanusegrupis 26-35 on 10% ning 36-45-aastaste seas 11% kasutajaid.

Kõige rohkem on Swedbanki paroolikaardi kasutajaid Harju- ja Ida-Virumaal. “Samas need ongi ühed suurematest piirkondadest Eestis. Seega võib öelda, et paroolikaardi kasutajad jagunevad proportsionaalselt üle Eesti,” märkis Uus.

Swedbanki internetipangas on paroolikaardi päevalimiit praegu 100 eurot, kuid alates 8. novembrist väheneb see 50 euroni.