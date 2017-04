Parima toiduaine tiitli pälvinud juust saab poodidest varsti otsa

Kolmapäeval toimunud Toiduliidu aastakonverentsil kuulutati välja parima toiduaine konkursi võitjad, selgus ka jahmatav uudis, et Old Saare juust muutub defitsiidiks.

Konkursil riisus koore Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juust, mis tunnistati lisaks konkursi üldvõidule ka parimaks piimatooteks ja valiti parimaks nii kultuuri- ja loomeinimeste erižürii, meediažürii kui ka kaupmeeste žürii poolt.

Saaremaa Piimatööstuse juht Ülo Kivine ütles aga auhinda vastu võttes, et see juust saab peagi poodidest otsa. "Me ei osanud arvata, et head asja tuleb nii palju teha," tunnistas ta. Pärast seda kui avalikustati, et Old Saare juust hinnati parimaks piimatooteks, kasvas müük viis korda.

"Praegu on meil laos väike varu, aga arvan, et see saab varsti otsa," ütles Kivine. Kuna see juust küpseb kaheksa kuud, ei saa seda kiiresti juurde valmistada. Samas lubas ta, et koolilõpetamiste ajaks on uus partii juustu valminud ja siis jagub seda kõigile soovijatele.