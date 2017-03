Parimaks piimatooteks kuulutati Saaremaa Piimatööstuse Juust Old Saare

Eesti Parima Toiduaine konkursi tänasel hindamispäeval valiti kolmeteistkümne osaleva toote seast aasta parimaks piimatooteks Saaremaa Piimatööstuse kauaküpsenud Old Saare juust.

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul oli piimatoodete puhul näha seda, et piimatoodete valik on muutunud väga mitmekesiseks.

„Kui mõnel aastal on olnud võistlemas peaasjalikult erinevad jogurtid ja kohupiimakreemid, siis tänavu on tootjad olnud väga loovad ja pakkunud uudsemaid lahendusi. Maitsesime näiteks täiesti uusi kategooriaid nagu Skyr, moodsa pepperoni-pitsa maitse saanud legendaarset Merevaiku, aga ka ürdivõid, Tai-pärast dipikastet jne. Piimatooted rikastavad täna toidulauda väga külluslikul ja elamusterohkel moel,“ kinnitas Potisepp.

Tema sõnul on piimatoodete puhul väga oluline naturaalsus ja paljud tootjad on viinud selle veelgi kaugemale, pakkudes tarbijale nö clean label tooteid, milles koostisosade hulk on viidud absoluutse miinimumini.

Täna hindab komisjon veel pagaritooteid ja kondiitritooteid ning homme on võistlustules kalatooted, kastmed, valmistoidud, puu- ja köögiviljatooteid ning magustoidud.