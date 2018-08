Peipsi sibula saak on tänavu kehv. Kuidas see mõjutab hinda?

„Saak oli kehv – liiga tegi kuivus, meil ei sadanud üldse,” rääkis Kasepääl sibulat ja küüslauku müüv Georgi Kuznetsov. Kui eelmisel aastal oli nende pere sibulasaak kolm tonni, siis tänavu ei tule tonnigi täis.

Foto: Argo Ingver

Mees plaanib minna Kallaste kala- ja sibulalaadale kauplema ning ülejäänu Kasepääl oma maja ees maha müüa. Kuznetsov küsib sibulakilo eest siiski 2 eurot, nagu mullugi. Suure sibulapatsi saab ta käest 10 ja väiksema 7 euro eest, küüslaugupats maksab 10 eurot.

Foto: Argo Ingver

Ka Kolkjal oma maja ees sibulaid müüv Niina küsib kilo eest 2 eurot, suurema sibulavaniku eest 5 ja väiksema eest 3 eurot. Naine tunnistab, et kuivuse tõttu jäid paljud sibulad väikseks ja saak on mullusest tunduvalt kehvem. „Mullu oli väga märg ja sibulad kippusid minema mädanema, aga tänavu oli nii kuiv, et polegi peaaegu üldse vaja neid kuivatada,” leidis ta ka midagi head

Niina käest neli sibulapatsi ostnud Kadi oli kohale tulnud Laitsest. „Ostsin kingituseks,” selgitas ta lisades, et hinnad tunduvad mõistlikud. Peipsi ääres ostis ta sibulaid üle pikkade aastate esimest korda, kuna tuli Peipsimaa külastuskeskusesse pakutrüki töötuppa ja astus siis ühtlasi seal lähedal asuva sibulamüüja juurest läbi.

Foto: Argo Ingver