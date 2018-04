Piirilinnade kevadine turukaubandus võtab tuure üles

Pärast tavakohast taliuinakut on nii Valga kui Valka turule taas eluvaim sisse tulnud.

Valka turupaviljonis pakuvad kesksel kohal oma kaupa Ludmila Bergholde ja Iveta Markelova — esimene köögivilja, teine õunu.

Bergholde kaup, eriti kartul, läheb hästi. Markelova on nukker — ubinatel on plekid peal ja ta püüab neid 50sendise kilohinnaga maha müüa. “Ilm oli mullu õuntele halb!” kurdab ta. Kuuehektarise õunatalu massiivne kelder vedanud seekord veidi alt.

Väliturul ootavad aga ostjaid uued tegijad — ilusad, suured ja veatud õunad, ning müüja väidab, et need on kohalikud, lihtsalt eriti hästi hoitud. Sorti ta ei tea. Õunte hind on kaks eurot kilo. Välilettidel on müügil ka kohalik mesi hinnaga kaheksa eurot, nagu see on ka siinpool piiri.

Mitu perefirmat pakuvad sinki, vorsti ja suitsukala, kohupiimakooki, ning tortigi saab tükkhaaval osta.

Pühadele viitasid eelmisel laupäeval kimbud pajutibudega, hinnaks on olenevalt suurusest 50 senti kuni euro.

Valga turul tervitasid sel päeval ostjaid samuti tibudega pajuoksakimbud, ent ühel letil on ka plastämber kanamunadega — suured valged munad maksid 17 senti tükk, väiksemad 13. Ämber tühjeneb kiiresti. Ilusaid suuri õunugi leidub — kilohinnaks 2,50, ja nagu Valkaski, väidab müüja, et ubinad kasvasid oma puudel.

Lihapaviljonis saab end aga kuuma kohvi või teega turgutada või einetki võtta, sest OÜ GurMann on Valga turul avanud väikese bistroo. Saadaval on nii supp, praad kui salatid, lisaks lai valik magusaid ja soolaseid küpsetisi.

Teenindaja Tamara Vassiljeva kinnitab, et kõik bistroos pakutav valmistatakse kohalikust toorainest — lihapoolise ostab firma siitsamast lihaletist, juurvili tuuakse COOPi poe mahetoodete osakonnast.

Pisikesi pekipirukaid (30 senti tükk) ostab üks härra kaasagi, ja kohe tublisti. Prouad tema taga eelistavad ilmselt tervislikumaid kapsapirukaid või kohupiimakorpi.