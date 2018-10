Pilk turule: miks ei võiks õunte juures olla ka piirkond, kus nad kasvatati?

Tänavu oli hea õuna-aasta. Kuigi paljud aednikud muretsesid, et õunad on ussitanud, ei käi see kindlasti kõikide naturaalsel moel kasvatatud koduõunte kohta. Need, kes õunu müügiks kasvatavad, peavad aga loomulikult hoolitsema ka oma toodangu kaubandusliku ning isuäratava välimuse eest. Sel suvel õnnestus see neil, loomulikult päikese tugeval kaasabil, väga hästi.

