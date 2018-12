Poes töötava naise pihtimus: miks teenindaja ei naerata?

Teenindajal on väga palju tööd, võimalik, et saalis on kuue osakonna peale ainult üks inimene. Seega just Sinu hoolimatu käitumine toob talle veel rohkem tööd juurde ja ta jääb ajahätta.

Sina tahad, et riiulid oleks kaupa täis, Sina tahad, et Sulle pööratakse tähelepanu, kui Sa ei leia mingit toodet, ometi on enamus poodides suured kirjad lae all, kus miski asub.

Ometi näpistab ta oma piskust just Sulle selle minuti, et viia Sind otsitava kaubani.

Kui otsid suhkrut, siis teadvusta omale, mis see on? Maitseaine! Seega otsi seda õigest vahest, mitte ära mine kalaleti teenindajalt küsima, kust seda leida võiks.

Ta ei saa leti tagant ära tulla ja Sinuga nagu lasteaialapsega mööda poodi ringi tuterdada.

Märka teenindajat



Oma lastele võiksite ka selgeks teha, et röökimine ja asjade riiulist maha viskamine ei ole normaalne. Nagu elu on näidanud, siis Sina, kallis klient, oma järeltulija teguviisi halvakspanuga ei vaata.

Sinu arust ongi teenindaja Sinu isiklik ori, kes Su järel peab käima, maast asju üles korjama ning need õigetesse kohtadesse viima.

Kui ma tulen kaupa täis käruga või euroalusega, mis pole sugugi kerged ja nendega on raske manööverdada, Sa ju eest ära ei tule!

Pigem saame meie selle etteheitva pilgu - ja tihtipeale ka sõimu osaliseks, et me julgeme just Sinu trajektooril kulgeda.

Pannes riiulisse kaupa, Sa seisad ja ootad, millal ma selga sirutan, et just siis minu ja riiuli vahelt mööda kärutada. Ometi on mu seljataga 3x rohkem ruumi möödumiseks. Täiesti arusaamatu, miks Sa seda teed?

Kulinaaria – ning lihaosakonnas tehakse allahindlusi, et Sinul, kallis klient, oleks võimalik sama kuupäevaga tooted saada võimalikult odavalt. Allahindlusi hakatakse tegema siis, kui kaup on välja pandud ja riiulid korras. Pealegi ei pea me seda tegema, lihtsalt tuleme klientidele vastu. Alatu on tulla kell 8 poodi ja seda nõudma hakata.

Kliente palju, teenindajaid vähe

Kliente käib päevasel ajal poes tuhandeid, teenindajaid, kes päeval tööl on, võib ühekäe sõrmedel kokku lugeda...

Oled Sa kunagi teenindajale midagi ilusat öelnud?

Et Sulle meeldib see väljapanek, mis ta just tegi. Et Sa oled kaupluse pidev klient ja saad alati oma küsimustele vastuse. Et tegelikult Sa käidki seal poes just tema pärast, mis siis, et Su lähim pood on kodu kõrval. Jne...

Lõppkokkuvõtteks tuletan Sulle meelde, et kui võtad mingi toote ja otsustad seda ikkagi mitte osta, siis palun vii see sinna, kust võtsid! Saa aru, et teenindaja ei ole tööl sinu otsustusvõimetuse tagajärgede likvideerimiseks.

Loe veel

Teid on palju, meid vähe. Aitame üksteist! Küll näed, see väike muudatus paneb teenindaja naeratama.