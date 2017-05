Poest ostetud potisalati saab pärast söömist aeda istutada

Rohelise salati sõbrad, kes on pidanud talv läbi leppima poes pakutava Grüne Fee potisalatiga, saavad aiamaa või rõdukasti olemasolul lihtsa vaevaga omale ise rohelist kasvatada.

Selleks tuleb vaid potisalatil keskmised väiksed südamikulehed alles jätta ja kui suured lehed on ära söödud, taim potist välja võtta ning rammusa mulla sisse istutada. Kusjuures tavaliselt on ühes pisikeses potis koos kaks-kolm salatitaime, nii et need tasub lahti harutada ja nii saate kohe mitu taime. Edasi pole muud kunsti, kui kasta ja oodata.

Nüüd on ilmad juba nii soojad, et taimekesed peaksid hakkama kiiresti kosuma ja paari nädala pärast saate noppida oma peenralt või rõdukastist värsket kraami. Samamoodi võib pärast suuremate lehtede ära tarvitamist oma aeda istutada ka teised Grüne Fee poolt pakutavad potitaimed. Taaskasutus missugune!