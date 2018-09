Põhja-Eesti esindusjoogiks valiti õuna-ebaküdooniavein

"Valgejõe Valge on talu esindusvein ja ka Tallinna vanalinna restoranides joogikaardil. Õunad ja ebaküdooniad tulevad alati Lahemaalt – Valgejõe, Vanaküla, Loksa ja Kolgaküla inimesed juba teavad, et vajan sügiseti õunu ja pakuvad mulle ise," tutvustab joogi autor Tiina Kuuler.

Joogikonkursile esitati kokku 29 jooki 11-lt meistrilt, kelle hulgas oli nii hobitegijaid kui joogitootjaid. Parimad joogid valiti välja järgmistes kategooriates:

Parim mittealkohoolne jook: Mürobalaani siirup, valmistaja Katrin Potter

Parim õlu: Baltic Porter, Muddis

Parim siider/vahuvein: Nicolas Jardinier Cidre pomme Doux, Võhu Vein

Parim vein: Valgejõe Valge, õuna-ebaküdooniavein, Valgejõe Veinivilla ja Tiina Kuuler

Parim kange naps: džinn Mohn Poppy, Moe Peenviinavabrik

Parimate jookide hulgast valis žürii Põhja-Eesti esindusjoogi. Žürii esindaja, Sagadi Mõisa restorani peakokk Maren Rits kommenteeris, et Valgejõe Veinivilla õuna-ebaküdooniavein valiti esindusjoogiks selle väljapaistvalt heade maitseomaduste tõttu.

Sama vein on muuhulgas olemas ka Sagadi Mõisa restorani menüüs ja sellele on nii Eesti kui välismaiste joojate seast tulnud palju head tagasisidet.

Veinil on lisaks Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärk alates 2015. aastast ja USAs konkursil Drink Outside the Grape 2017 hõbemedal. Vein on korduvalt käinud Tallinna esinduse pakkumisega Brüsselis pealinnade laadal ning Maaeluministeeriumi ja Maaelu infokeskuse välisvisiitidel.