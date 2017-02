Sellest nädalast saadab Politsei- ja Piirivalveamet teavituse nendele ID-kaardi kasutajatele, kelle dokumendi kehtivusaeg peagi lõppema hakkab.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram sõnas, et ettepanekuid taolise teavitussüsteemi loomiseks on dokumendi kasutajad PPA-le teinud korduvalt ning töö selle nimel jõudis lõpule selle nädala alguses, mil esimesed teavitused teele läksid. „Hetkel on tegemist pilootprojektiga, mille raames saadetakse meeldetuletav teavitus vaid ID-kaardi kehtivusaja lõppemise kohta, kuid tulevikus plaanime samalaadse teavituse kasutusele võtta ka teiste dokumendiliikide puhul,“ ütles Abram.

Teavitus saadetakse inimestele 90 päeva enne ID-kaardi kehtivusaja lõppu, mis peaks andma piisavalt aega sellele reageerimiseks, kuna uut dokumenti soovitab PPA taotlema hakata vähemalt 30 päeva enne vana kehtivusaja lõppemist. „Tänavu aegub varasemate aastatega võrreldes ka suurem hulk ID-kaarte ja passe, seega palume uut dokumenti tulla taotlema kindlasti õigeaegselt,“ lisas Abram.

Meeldetuletus ID-kaardi aegumistähtaja lähenemisest saadetakse dokumendi kasutaja eesti.ee elektronpostiaadressile ja et teavitus kindlasti adressaadini jõuaks, peaks eesti.ee e-maili aadress olema suunatud postkasti, mida reaalselt kasutatakse.