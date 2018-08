Praha linn säästab keskkonda: ära mine autoga tööle, siis saad õlut juua!

Ettevõtmise eesmärk on muuta linnaõhku puhtamaks ning motiveerida inimesi autoga sõitma ainult siis, kui neil seda tarvis on. Õhureostuse vastu õllega võitlemine on niivõrd tšehhilik lahendus, teatasid linnavalitsuse esindajad.

Linnavalitsus sõnab, et ettevõtmise eesmärk ei ole julgustada kedagi alkoholijoobes rooli taha istuma, vaid panna inimesed mõtlema, kas on ikka tarvis autoga tööle sõita. Vahest tasuks selle asemel kasutada hoopis ühistransporti?

Õhukvaliteediga kimpus olev linn lõi kampa Lobkowiczi õlletehasega, pruulides idee toetuseks õlle Pražský chodec ehk Praha jalakäija.

"Meile meeldib mõte, et pärast tööd joodud õlu pole lihtsalt mõnus puhkehetk, vaid aitab ka õhku säästa ning autode hulka vähendada. Tasuta õlu Praha õhu parandamiseks oli kõige väiksem asi, mida teha saime," ütles Lobkowiczi turundusdirektor Jan Novák. Nimelt jagatakse kõige edumeelsematele ettevõtetele laiali hulganisti uut õlut.

Tšehhi Vabariik on kõige suurema õlletarbimisega riik – 2016. aastal joodi Tšehhis ühe inimese kohta 143,3 liitrit õlut, Eestis oli vastav näitaja 89,5 liitrit.

Allikas: Prague.tv