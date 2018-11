PROOVISÕIT | Berlingo ei peta ootusi

Sulev Oll RUS 1

Foto: Citroen

Need, kes on Peugeot Rifteriga sõitnud, juba teavad, mida oodata Citroen Berlingolt. Samas on kahel autol ka väikseid erinevusi ja just need võivadki valiku otsustada.