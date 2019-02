Õnneks polnud meil laupäevases Rakveres väga kiire. Kolm tundi laadimist, nii kolmkümmend kogunevat kilomeetrit iga tunni kohta, ja õnnestuski auto koduõuele tagasi viia. 40 kilomeetrit jäi veel akupõhjagi.

Tore sõit kokkuvõttes, mis andis paar tõhusat õppetundi. Esimene ja suurim neist on tõdemus, et ära hüppa tundmatu auto rooli. Loe enne käsiraamat läbi, muidu võib juhtuda, et sul tuleb Rakveres öömajale jääda. (Väidetu ei sisalda hinnangut Rakvere öömajade kohta)

Teine tõdemus on see, et kui sul on võimalus kodus laadida, on akude rohkem kui 300-kilomeetrine võimekus vägagi arvestatav. Sel juhul võid kasutada ka sport-režiimi mis tõesti oma nime ka välja kannab. Auto on startides tõesti püss, 100 km-ni tunnis võib lasta alla 8 sekundiga.

Proovisõidu ajal polnud selletalvised hanged veel piisavalt kõrgeks kerkinud. Ning teesahkajatele tuleb ka au anda. Seega ei saanud ma proovida nn läbivust ega selle mõju „alles jäävatele kilomeetritele“. Aku kohta teatatud 64 kWH ja 204 hobujõudu annavad Koha jõu suhtes väga häid ootusi.

Nüüd aga veidi ka mitte-elektrist. Auto on väga asjalik, konkreetne ja käepärane, pakutav info oluline ja kergesti kättesaadav (no tähelepanu on ikka ju nendel jäänud kilomeetritel…), mitte küll ülemäära ruumikas, aga väljanägemiselt reibas ja omalaadse nn maheda ninaosaga.

Kõige selle hind algab 40 000 eurost. Loomulikult mitte odav, aga kellel lähem huvi, võtku elektri hind ja kalkulaator abiks.