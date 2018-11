PROOVISÕIT | Hiluxi aastapäevamudel

Aga mõnel erilisel hetkel olen nautinud ka nn kastikaid. Antud juhul tegin pikema tiiru Toyota Hiluxi aastapäevamudeliga, millel eriline väliskujundus ja uus oranž kerevärv.

Muidugi on kastika puhul karta tervet rida ebamugavusi. Näiteks ei saa sa oma spordikotti niisama lihtsalt pakiruumi visata, vaid pead ta kasti upitama. Hea, muidugi, et kastil on korralik kaas peal, selle saab isegi lukku keerata. Kusjuures kaas on mõnusalt elastsest materjalist ja piisavalt kerge, isegi nii elastne, et sulgumisel ei kosta tuttavat krõpsu ja võtmega kaant lukku keerates pead veenduma, et ikka õige sälguni jõudsid.

Kasti teine rõõm, aga ka pisuke mure on see, et ta on ikka parajalt suur. 1.80se puidust aiaposti sai mõnusa kolksuga sisse visata. Samas, kui hakkad pimedas koormat maha võtma, pead taskulambi töös hoidma. Kui kasti valgustus oligi põhimõttelisena olemas, siis vähemalt ei leidnud ma abinõu selle sisse lülitamiseks.

Suure kasti puhul tuleb muidugi arvestada, et sinna pandud kummikud liiguvad esimesse serva ja sa pead neile järele ronima. Õnneks pole astmele astumine ja jala üle kastiääre vinnamine kuigi keeruline.

Sõita on kõrgeima varustustaseme ja automaatkäigukastiga Double Cabiga muidugi uhke. Vaatad maanteed, silmad ka ümbrust.

Siledal teel laseb Hilux minna nagu kulda, ebatasasel kipub tühja auto vedrustuse jäikus endast märku andma. Metsavahelisel auklikul rajal tuleb kiirus isegi kasuks: ei jõua veel raputama hakatagi, kui juba oledki üle augu. Ja nõnda korduvalt.