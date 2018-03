PROOVISÕIT | Hyundai Kona - tõsine trügija ka talvel

Hyundai Kona on üle pika aja auto, mis mind üllatas. Esiteks sellega, et ta meenutas suurt, aga oli siiski pigem väike. Teiseks seetõttu, et olen natuke juba hakanud harjuma mõttega, et keskmiselt iga teise auto tarmukus tuleb enne tarbijani jõudmist suretada, et olla mahe, keskkonnasäästlik, rohelise mõtlemisega või veel miskit.

Säästlik ja jätkusuutlik mõtlemine on põhimõtteliselt ju väga tore, aga sama toredaks võib nimetada ka seda, kui 60 soojakraadiga leilisaunas istuda ja mõtiskleda, et vaat kui jätkusuutlik, nii vähe puid peame seekord kulutama ja hoopis kauem saame laval koos istuda.

Kona ütles aga umbes nii: ole roheline, ära murra asjata puuoksa, ära lase laetulel ilmaaegu põleda ja dušist veel sihitult joosta, aga kui oled ehitanud auto, siis ta peab ka liikuma. See auto liikus, automaatkast haakus kiiresti ja kenasti sõitja meeleoluga, neljast inimesest koosnenud last ei tundunud mingi koormana.

Rõõmsas autos on sõitja õnnelikum

Proovisõidu-pakkumine oli Kona 1.6 4wd 7-DCT, seda comfort-varustuses. Rõõmus auto, väljanägemiselt mõtlen. Kui üldine kuju valada veel üle rohekaskollase värviga, mis võiks tekkida siis, kui veel täielikult avanemata keseleht korraks keevasse vette pista, saame juba päris hea pildi, mis auto see on.

Ahjaa, sama värvi turvavööd ka. Nii erksa tooniga, et pead seda väikeseks testiks teemal „oled juba vanameelne või veel mitte?“ No ja siis veel iluliistud. Armatuurlaud on samuti siit-sealt erksate toonidega pikitud, eks see on valiku koht, kas olla moodne üheks korraks või kesta pisut igavamalt läbi aja.

Liigse nupu- ja klahvirohkuse all see auto ei kannata, puutetundlik ekraan on tõesti piisavalt suur ja piisavalt tundlik. Üldisest loogikast kõrvale ei kalduta, sealt, kuhu pilgu suunad, otsitava ka leiad. See, kui otstarbekas on läbipaistev plaadike rooli ja akna vahel, kuhu kõige hädapärasem liiklusinfo kuvatakse, on igaühe eelistuste ja harjumuste otsustada.

Tõsine trügija ka talvel

Ruumi on Konas parasjagu nii palju, et ei teki küsimust, kas siin ikka ruumi ka on. Jah, pakiruumi üle ei jäänud, salongi suuruse seltskonna reisikotid täitsid pakutava üsna täielikult. Aga kui tahad pikalt ja kaugele matkama minna, eks mine siis kahekesi! Samuti pead enne selle auto ostmist mõtlema, kas tahad kaasa vedada suuremat lapsevankrit või suusavarustust.

Ma pole roolis eriline poognajoonistaja, aga Kona puhul lihtsalt tuleb pisut nautida seda, et on talv, parajalt paks lumi, pakasest pigistatud väikesed vallid tee ääres, kolleegide jäetud jäljed. Kindel püsija on see Kona, anna ainult hagu. Kui auto mõne rumalalt ohtliku serva või äärekese peale satub, püüab ta ka ise murega hakkama saada.

Sügavasse lumme sumpama ma ei läinud, kliirens pole oma klassis võidumees, aga eks Kona olegi eelkõige nendele, keda tavateel võivad tabada ebameeldivad üllatused, mitte neile, kes soovivad mäkke ronida, et sealt siis all olijatele võidukalt lehvitada.

Nelivedu on ka muidugi nelivedu, kui siia lisada 1,6-liitrine mootor, mis laseb nagu püss, pole põhjust paremat tahtagi. Need, kes aga liitrise mootoriga auto roolis on olnud, kiidavad ka seda.

Kui juba, siis olgu

Ei tea, aga usun, et Kona on – nagu mitmed teised, aga mitte kõik margid ja mudelid – parim oma parimas varustuses. Sel puhul on vaja välja käia 23 990 eurot. Kui aga minna tagasi juurte juurde, siis selle variandi hind on 16 990 eurot.