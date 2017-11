PROOVISÕIT | Ibiza, mitte enam nii väike auto

Mida sa mõtled, kui Seat Ibizasse istud? Kindlasti mudeli ajaloole, mis algab aastast 1984, tema müügi eduloole mujal, aga ka sellele, miks väike on väike ja mis teeb suure suureks.

Ibiza pole enam miski väike auto. Väike tõestus. Istud sisse ja hakkad istet tahapoole nihutama. Nihutad ja nihutad, kuni ükskord adud, et jalad ei ulatu enam õieti pedaalideni. 1.80 pika ehk täitsa keskmise mehe neelab auto kenasti ära ja tükk maad pikema samuti. Küsimus jääb siis muidugi, millega peavad sel juhul arvestama tagaistme asukad.

Seest suurem…

Loomulikult ei maksa viienda põlvkonna Ibiza rooli lubada maksimumlaiutajat, aga muidu, palun väga, auto on seest mõõtes ikka parajalt pikem. Välise kesta mõõdud on siiski sisuliselt samaks jäänud. Uuelt põlvkonnalt oleks aga ehk oodanud pisut nn ilmekamat välimust, praegusel juhul on kõik nagu liiga korras.

Sees sama stiil jätkub – natuke kiretu ja natuke nagu nn eelmisest ajast. Samas on kõik praktiline ka kõrgema varustustaseme korral kiiresti leitav. Ekraan, kust kõik hargneb, on kenasti sõrmitsetav, vaid paaril korral tonksasin sõrmenukiga siis, kui raadio häälenuppu tabada soovisin, kogemata puutetundlikku ekraani ja vahetasin niiviisi tahtmatult raadiojaama.

Pakiruum on mõistagi pigem väike, aga siiski varasemast tükis suurem. Põhjakatte all, mis viitab topeltpõhjale, leidub tegelikult varuratas.

Liitrine, aga tragi

Liitrise mootori ja kolme silindriga viieukseline luukpära Ibiza on vastu ootusi paras maanteemürsk, kuna pöörded, mis piisavalt kiiresti piisavalt üles hüppavad, võimaldavad ka ootamatust olukorrast kenasti välja tulla. Muidugi hüppab siis üles ka kütusekulu, mis muidu jääb nii 5,3 liitri bensiini piiresse 100 km kohta.

Siiski – et väidetud keskmine kulu saavutada, tuleb endale meelde tuletada, et Ibizal on pakkuda ka kuues käik, mis pöörded kenasti maha rahustab. Muide, kuue käsitsi vahetatava käigu juures on Ibizal ka adaptiivne eessõitja kiiruse jälgija. Lihtsalt pead valvas olema ja käigu vajaduse korral ise allapoole lappama.

Juhi valitud teed järgis Ibiza hoolega, seda ka käänakute ja kruusa korral. Tolerantset auguläbimist väikselt autolt loomulikult nõuda ei saa, aga tehtud oli ehk parim, kinnitas test sügislompides hambaraputajal. Siiski julgen Ibizat soovitada rohkem siledama tee ja vähemalt rahuldavate liiklusolude korral. Tuled aga murravad ka läbi korraliku novembriõhtu.

Hind otsustab

Hinda on Ibizale nõnda, et 12 000 euro eest saab juba midagi sõidule kutsuda, aga selle pakutav 75 hj võib lahjaks jääda. Parim varustus viib kiirenduse juba alla 10 sekundi 100 km tunnikiiruse tarvis, hind aga ronib ka juba 17 000 euro alla. Sel puhul on kindlasti neid, kes eelistavad pisut vähem varustatud, aga mõõtmetelt suuremat sõiduriista.