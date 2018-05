PROOVISÕIT | Iseendaga sobiv Karoq

Mõnikord on hea istuda päris ehk põhimõtteliselt uude autosse ilma mingite ootusteta. Mõtled lihtsalt, milline tarbijavahemik veel täitmata oli, et selle uuega välja tuldi.

Aga ringilt naastes on vastus tihti niisugune: jah, just siia see sobibki, just selleks teda vaja on. Nõnda tuleb kosta ka uue Karoqi puhul.

Škoda Karoq pole ülemäära eriline auto. Pigem on ta nii loogiline, isegi nõnda, et tundub: ta on platsis (mitte platsil!) olnud juba tükk aega. Õigupoolest on ta natuke nagu Kodiaq (no ei tundu hääldades tšehhi nimed, aga eks turg on samuti rahvusvaheline), ainult et väiksem. Võiks isegi öelda, et parajalt väiksem, et püüda parajalt suure seltskonna tähelepanu, kelle liikmed soovivad auto eest maksta täpselt nii palju kui vaja ja võimalusel ka natuke vähem.

Proovisõidu tegi raskemaks see, et müüjal oli pakkuda „kõik hinnas“ variant ning see hind tõusis 35 000 euroni. Õnneks on ka 15 000 eurot odavamaid Karoqe, aga sel juhul peame hakkama mõttes ideaalist – kogu tänapäevane ohutus- ja mugavusvarustus on Karoqil põhimõtteliselt olemas – maha arvama, mida kõike sel askeetlikul mudelil pole ja liitma juurde neid, mis kindlasti peaksid ühes autos olema.