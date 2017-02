Mõelge minust mida soovite, aga suurte autode kõrval meeldivad mulle ka väikesed. Eriti nii väikesed, et nende puhul parkimisplatsil küsitakse, et kuidas sa, mees, sinna ometi mahud.

Uus Citroȅn C 3 kindlasti niisuguste autode hulka ei kuulu. Tema on seda tüüpi, et kui suurem mees esiistmel jalad välja sirutab, peab taga istuja ennast lihtsalt pisut tagasi hoidma.

Ühesõnaga, sõiduriist eelkõige

a) nooremale rahvale, kel veel pikemaid kui põlvepikkuseid lapsi pole

b) vanemale rahvale, kes kahekesi poodi, seenemetsa või pojale-tütrele külla liikuda soovivad.

c) Pere teiseks autoks, nii soovitavad müüjad.

Põsed paistavad silma

C3 on nn plastmasspõskedega Citroȅnide seeriast. Kas see ilu juurde annab, sõltub vaatajast, küll tõdevad lõunapoolses Euroopas käinud, et plastmasspõsed teevad auto etemaks seetõttu, et jäljed ustel, mille kõpsavad parkimisnaabrid, jäävad sisuliselt tekkimata. On ju sealse parkimiskultuuri esimene aade parkida võimalikult tihedalt.

Auto välimusele on tõesti kõvasti rõhku pandud. Mööda vaadata ei saa, nagu nende enesetutvustus hüüab. Tulevasel autoomanikul lubatakse väilimuse suhtes oluline sõna sekka öelda. Prooviauto puhul oli näiteks mustade põskede kõrval tarvitatud mujal nii sinist kui ka valget värvi. Katus oli valge, samuti udutulede ümbrus.

Välja nägi see komplekt tõesti mitte nagu seeriatoodang, vaid kellegi isikliku soovi rahuldamine. „Kaht samasugust sõidukit kohtab tulevikus harva!“ oletavad müüjad, pakkudes üheksat põhi- ja kolme kontrastvärvi.

Põhimõtteliselt võiks ise kujundatud sõidukeid tähisega C3 aga kohtama hakata tihti, sest hinnakirja esimesel real seisab 10 500 eurot. Tõsi, valiku ülemine serv jõuab 17 400ni.

Parajalt pakiruumi

Aga tagasi väljanägemise juurde. Parajalt pontsakaks on auto kergitatud, kapotijoon kaardub kenasti, et auto nelja meetri peale ära mahuks.

Sisekujunduses teatav kunstiline rahutus jätkub. Mängitud on istmeriide mustriga, sama riie on toodud ka esipaneelile ning käetugedele. Armatuurlaud on põhimõtteliselt jaotatud kolme ossa: suhteliselt lakooniline (ja küllalt lühike) laud ise, siis näidupaneel ning seejärel tuntavalt eenduv juhtekraan nn käigukangi joonel. Seega: kellele meeldib julge ja pigem vallatu kujundus, minge lähemalt kaema.

Pakiruumi, nii sihtgrupi a kui ka b puhul väga olulist näitajat, võiks kirjeldada nii: kui te panete sinna suure koti kahe inimese magamisvarustusega (tekid, padjad), siis veel ühe väiksema spordiriietega ning nende peale veel õhemaid esemeid, mahuvad nad kõik ära.

Kui te aga vähegi rohkem ja vähegi sagedamini ühest kohast teise tarima peate, valige suurem auto. Muidugi saab tagaistme seljatoed ka osakaupa alla lasta ning niiviisi vähemalt osa nn veoprobleemist lahendada.

Tonnine liikur

Sugugi nuriseda sõiduki käitumise, oma joone hoidmise ning ebatasasuste talumise üle, seda ka kurvilistel ning talvistel teedel. Maanteemüra kostus autosse küll parasjagu nii palju, et hea muusika kuulamine muutus keskpärast kvaliteediga muusika kuulamiseks.

1,6-liitrise mootori minek oleks võinud sellise väikese kogu korral olla ehk võimsamgi – auto on ju kerge, lihtsaim variant alla tonni. Igatahes ei tekkinud tunnet, et masinale oleks liialt jõudu antud või see käikude vahel kõige otstarbekamalt jaotatud.

Mootorivalik koosneb uutest PureTech bensiini- ning BlueHDi diiselmootoritest. 1,2-liitrine ja kolmesilindriline bensiinimootor on saadaval kolme erineva võimsusnäitajaga (67, 81 ja 109 hj), 1,6-liitrine diiselmootor aga kas 74 või 99 hj. Manuaalkasti kõrval võib küsida ka uut kuuekäigulist automaatkasti.

Kütusekulu keskmine oli pika maanteeotsa järel 4,8 liitrit 100 km kohta.