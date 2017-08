PROOVISÕIT: Odavamaks kärbitud Forester

Võidujooks selle nimel, kes autole rohkem lisavarustust laduda suudab, võib lõppeda ka tõdemusega, et vist palju sai. Varustuse nimekirja, jah, võib mõõta meetritega, aga hinda on sel juhul lihtsa leivateenija rahakotile liiast. Ning kui palju neid mittelihtsaid väikeses Eestis siis ikka on!

Samm tagasi

Subaru otsustas Foresteri puhul teha tagasisammu ja võtta mudelil XT Sport (mugavus)varustust veidi vähemaks. Umbes nii palju, et auto on nüüd 4000 eurot odavam. Kas ka kättesaadav, ikkagi 30 900 eurot, seda kinnitada ei julge. Aga proovida seda võiks, sest sõiduriist on tegelikult mõnus.

Esiteks on tal jõuline tõmme. 240 hobujõudu tõmbab kenasti, kuuekäiguline automaatkast takistuseks ei saa. On veel teinegi võimalus, karmim sportlik režiim, mis toob kasti kaheksa käiku ning laseb autol veelgi sirgjoonelisemalt kiirendada.

Kütusekuu tuleb muidugi silmas pidada. Liikluseeskirja sätteid järginud proovisõidu keskmiseks kujunes 8,2 liitrit 100 km kohta.

Vahemärkus: et tundmata teel kindlamini kohale jõuda, võtke kaart kaasa. Odavam hind on viinud Foresterilt navi. Muud esipaneeli elemendid on siiski kenasti alles.

Kinni juba ei jää

Foresteri teine hea omadus on nn läbivus. Tõsi, aasta 2017 kevad ja suvi olid Eestis pigem vihmased, aga niisuguseid kohti, kuhu Foresteriga kinni jääda, oli ja on ikka väga raske leida. Pealegi on mootori, ülekannete ja pidurite tööd juhtiv X-mode Foresteril endiselt peal.

Kolmas pluss on ruumikus. Mitmed tagaistme tarvitajad ütlesid imestades, et küll on siin palju ruumi. Tegelik ruumikus tuli ilmsiks siis, kui teoks ootamatu emotsiooniost, 1,7 meetrit pikk diivan. Kui kohmakas pakend ära sai võetud ja diivan pisut tavatusse jalad-küljel asendisse pööratud, mahtus see kenasti autosse. Ning juht, kõrvalistuja ning tagarea reisija veel peale selle! Ootamatu, aga stiilne veovõimalus!

Pakiruum algab rohkem kui põlvekõrguselt, aga põhja alla kaevudes leiate ka täies mõõdus varuratta. Pakiruumi luuk tuleb nüüd aga käte jõul kinni lüüa.

Täisnahast jäi pool

Salongi osas pole suund odavusele erilisi järeleandmisi teinud. Jah, täisnahksisu on asendunud poolega, nahk on vaid istme servades. Aga ma ei julge ka öelda, et täisnahast kuidagi puudust oleksin tundnud. Rool oli see-eest nahaga kaetud ja läks vajadusel ka soojaks.

Helisüsteemi taset kärbiti ka pisut, aga kui pole just sümfooniaga tegu, ei tunne kõrv erilist vahet.

Välist vurtsu lisas mudelile erivarustus Trail runner, mille puhul jäid esimesena silma auto kere musta värvi kattega alaääred. On lootus, et madalam võsa niiviisi auto värvi kriipima ei pääse.