PROOVISÕIT: Paar päeva NV 300ga

Promofoto

Kui sul on ühel päeval vaja inimesi vedada, teisel aga kaupa, on üks võimalusi osta istmetega kaubik. Näiteks Nissan NV 300 või mõni tema samaväärsetest kolleegidest. Minule sattus sõitmiseks just Nissan ja seepärast kõnelengi eelkõige temast.