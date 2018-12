PROOVISÕIT | Peugot-sõbra unistus, põhjalikult uuenenud 508

Nüüd istusin uue 508 rooli ja ei tundnud vana sõpra ära. Jah, see oli eelmisega kaugelt sugulane, kui sedagi võib öelda.

Esiteks on uus 508 hoopis teistsuguse kujuga, sportlikuga. Sellisega, et pole vaja rooli istudagi kui juba tead, et ta läheb. Edasi. Ning teised teadsid ka: kui 110ga kaherealisel maanteel kulgesin, ei häbenenud kaassõitjad end meie kõrvale sättida, et oma uudishimunäljaga pisutki toime tulla. Juba esitulede komplekti kujundus (oma sähvatava hambaga) on vaatamist väärt.

Kahjuks, arvestades uue 508 hinda ja õnneks, arvestades saadud kogemust, polnud prooviauto päris tavaline, vaid paras püss. No et tõmbad kulmu keskendunult kipra, surud käevarred tugevamini vastu keha, jala vastu gaasipedaali ja annad tuld.

Kui korralikult pressida, peaks kaheksa sekundiga nullist sajakilomeetrise tunnikiiruseni jõudma, aga tegelikku tarvidust selleks ju pole. Või kuidas?

Naudinguliikur

Ruumikusega see kupee-sedaan ei üllata. Kõik on paigutatud muidugi mugavalt ja käepäraselt, aga eelmises 508-s oli mul ikka tükis lahedam. Nii rooli taga kui ka tagaistmel, mida varasema variandi puhul võis kaassõitja ka poolmugava magamisasemena kasutada.

Ka esiaken tundub hoopis ahtam kui varem, mis teistpidi võttes (eks väljast vaadates) näib muidugi sportlikum ja selles mõttes ka stiilsem.

Väljast valget värvi prooviautot BlueHDi 180 GT-Line (aga punane tundub nagu veelgi ägedam) ilmestasid sisekujunduses must lagi ning punased nahkistmed. Lisame veel väikese ja sportliku rooli, juhi ja kaasistujat kindlalt lahutava nn keskkonsooli, võimsa stereo ja saamegi naudinguliikuri. Pisut ülekaalulisel juhil on ehk natuke ebamugavgi end istmele saada, aga kui ta juba kindlalt paigas on, siis enam „vahet pole“