PROOVISÕIT | Pigem paras Seat Arona

Foto: Seat

Täitsa keskmine proovisõiduring Seat Aronaga pani mõtlema, et kõiksugustele isenditele on siin maailmas oma koht. Ning kui seda autot iseloomustati kui „kõrgemale tõstetud Ibizat“, siis miks mitte teistegi markide puhul midagi niisugust proovida? Tulemus on igatahes hoopiski teistsugune ja sihtrühma poolt vaadates mitte sugugi halb.