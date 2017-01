Uusi ja uuenenud autosid tuleb turule vuhinal. Näib, nagu tahetaks turg kõikidest variantidest ja versioonidest üle ujutada, teiselt poolt vaadates aga pakkuda igaühele midagi.

Osa neist „igaühest“ soovivad kindlasti midagi sellist, mis oleks tõeliselt uus, teised niisugust, mis ka aastate pärast kindlalt töötaks, kolmandad aga sellist, mida nad osta jaksaksid, pealegi uuena.

Tunnen ise mitut inimest, kes on nõus minema kompromissile uue auto, tema varustuse ning hinna osas. Et olgu pealegi lisasid vähe, tähtis on hind. Pealegi ronib nn standardvarustuse tase üha kõrgemale või vähemalt osatakse kõik need detailid, mis nagu loomu poolet ühe auto külge kuuluksid, teisendada lisade alla.

Lobjakas rehvi all

Kusagil selle filosoofia äärealal asub ka Renalt Megane, mis pakkus sõitmiseks Grandtouri. Muidugi ei pakuta prooviks standardvarustust, vaid taset, kus kõik, mis olemas on. Nii tundubki üks keskmine prooviauto sõitjale just see, mida vaja.

Loomulik on navi, et sa põhjaeestlasena leiaksid Võrust üles otsitud tänava, piisavalt head kõlarid, et kõrvu pikemal sõidul muusika ja uudistega hellitada, ise kokku surisevad küljepeeglid, et saaksid mugavamalt parkida ja tahavaatekaamera, et võiksid veelgi mugavamalt parkida.

Mis siis muud, kui teele! Sajab kena lobjakat, üht vähestest käimasoleval 2016/2017. aasta talvel. Osa sellest on teedel väikestes vaaludes, mis võimaldab ruttu selgeks saada, kas püsib või mitte. Püsib vägagi, suuremat ja madalamat sorti auto ikkagi.

Mõtle ja stardi!

Kilomeetritega kasvab ka julgus ning ühel hetkel tekib tahtmine umbes 85 km tunnis liikuvast kolleegist mööda saada. Tõmban kuuenda käigu viiendaks, annan gaasi. Auto jääb nagu pisut mõttesse. Sel hetkel meenub mulle, et tegemist on 1,2-liitrise bensiinimootoriga, mitte harjunud diisliga.

Lasen gaasi vabaks, reastun tagasi, hakkan uut üritust ootama. Siis stardin juba teistmoodi, kogun oma reas hoogu ja vups – olengi möödas. Seega, katki pole midagi, lihtsalt pead oma võimalused ja vajadused kokku viima.

Tulemused on järgmised: jah, kuumaks köetud kerise plahvatust pole, aga ruumi on piisavalt. Pagasiluugi sulgumist saadab pisut laperdav heli kusagilt numbrimärgi suunalt, aga ruum ise on ruumikas ja rohkemgi veel. Isegi kardinapuukaupmees võiks Grandtouris edukalt ühendada pere- ja ärielu.

Ning väljanägemine on autol soliidne: on tagasi vaatavat akadeemilisust ja edasi kiikavat sportlikkust.

Rahakotis ei röövi

Põhimõtteliselt algavad Grandtouri hinnad 15 390 eurost, kirjeldatud 1,2-liitrised 16 790st, diiselmootoriga versioonid 17 290st. Selges ülekaalus on manuaalkast. Neljale varustustasemele lisandub veel GT.

Muudest kuludest seda, et 1,2-liitrised bensiinimootorid on mõõdukad joojad, prooviauto leppis alla kuue liitriga sajale. Mitmed diiselmootorid on saanud kulu alla 4 liitri 100 km kohta.