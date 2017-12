PROOVISÕIT | Qashqai täiuslikkus tõukab uuele ringile

Nissan Qashqai on tuisanud täiuslikuks saamise teel hooga, mis lubab eeldada, et nüüd on lõpuks kõik tehtud ja jääb oodata järgmist põlvkonda, et siis taas täiuslikkuse taotlemist alustada.

Loetelu sellest, mida kõike ühe auto juures täiustatud on, võtab enda alla mitu lehekülge. Kõige lihtsamalt öeldes on liigutud neljas suunas: kohendatud väljanägemist, antud sisemusele uus hingamine, täiustatud sõiduomadusi ning lisatud uusi tehnilisi lahendusi.

Kõik see kokku liigub päris kenasti ka siis, kui autos on rohkem kui kaks inimest. Nimelt sattus ühel hämarduval õhtul Nissani teenust vajama viis meest, kusjuures neljal neist olid selle saja kilomeetri vältel ühes suured seljakotid.

Krapsakas ka täislastis

Pakiruumi mahtus kaks suurt kotti ja peoga väiksemaid pealekauba. Kusjuures pisikesi sai mugavalt sokutada põhjakatte alla. Ülejäänud kotis tulid sõitjatega salongi kaasa, mis iseenesest küll ebamugav – liigse ruumi üle ei nurisenud keegi –, aga auto võimete proovile panemiseks just paras.

Nissan liigub kenasti ka täislastis. Kiirendus jääb alles, möödasõit pole mingi mure. Kõige selle eest küsitakse keskmiselt alla viie liitri diislikütust 100 km kohta.

Muidugi peab korralikult kurvilisel teel end pisut tagasi hoidma, pool tonni sõitjaid ja seljakotte panevad ka senisest tundlikuma rooli puhul auto veidi teistmoodi käituma.

Kokkuvõttes jäi siiski kindel tunne. Ei julge hinnata, oli asi raskemas lastis või uues seadistuses, aga vahepeal üsna peruks kiskuv Piibe maantee tundus seekord tasasem.

Rooli kuju ja rooliratta ümbermõõduga on vahepeal pisut mängitud ja see istub kätte mugavamalt. Alaserva on kandiliseks kärbitud, mis peaks juhi jalgadele rohkem ruumi jätma.

Tuled, Tekna ja Tekna+ varustuse puhul täis-LED-tuled, valgustasid teed piisavalt, ehkki novembriõhtu ning taevast lisanduv niiskus tegid kõik, et seda takistada. Tulede ise vahetumise võime on väga tänuväärne, viimase aja arengute puhul aga ka loomulik.

Värske ja väljakutsuv

Lubatud uued abimehed, näiteks jalakäija tuvastamise tehnoloogia, on kindlasti tõhusad, aga ei astunud sel sõidul õnneks varjust välja, et juhtimisotsused oma kätte haarata. Linna tulede valguses autole heidetud pilk tekitas samuti rahulolu. Võibolla lihtsalt tahtsin nii mõelda, aga sõiduriist mõjus värskelt ja väljakutsuvalt.

Lõpetuseks: pole ime, et umbes kümneaastase kogemusega Qashqai ostjate seas endiselt menukas on – korralik hästi varustatud toimiv tööriist. Ainus takistus tema soetamisele võib olla auto edu ise – küllalt on neid, kes ei taha endale osta seda, mida kõik teised ostavad. Kui aga siiski just Qashqaid kaalute, tuleb arvestada vähemalt 17 500 eurose väljaminekuga.

Aga mõni väike nüanss siia lõppu? Kõiki aknaid saab eemalt võtmepuldiga avada. Talvel mõttetu, suvel vägagi vastupidi! No ja eesmise põrkeraua alla on sätitud turbulisaatorid, mis peaksid aitama vähendada õhutakistust ja vähendab tuulemüra.