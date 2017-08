PROOVISÕIT: Seat Leoni universaal näitab jõudu

Seat Leon Cupra on mõnus pereauto. Jah, peamine sõnum jääb küll selle lausega ütlemata, aga alustame siiski faktist, et see Cupra on universaalkerega. Nii universaalsega, et sõitjad saavad end lahedalt liigutada ning kraami mahub pakiruumi kenasti.

Kui maamehe moodi väljenduda, on pakkide tarvis tekitatud lausa korralik koobas. Lisaks veel küljetaskud, millesse saab sokutada näiteks tehnoabikoti. Pakiruum on pealegi topeltpõhjaga, kõige alla mahub veel varuratas.

Ühesõnaga: ruumiga koonerdatud pole, sest uus Cupra on perele. Sellisele perele, mille liikmed soovivad kiiresti nullist sajakilomeetrise tunnikiiruseni jõuda. Ja jõuavad ka, sest jõudu on kapoti all peidus uskumatult palju.

Peamine on peale kirjutatud

Need, kes väga suurt kiirendust ei hinda, võivad siinkohal lugemise katki jätta, teised aga… vaadake korraks Cupra näitajaid. Töömaht 1984 cm³, võimsus kilovattides 221. Prooviauto kerelt leiab veel kaks olulist kirjet: nullist sajani 4,9 sekundit ning 300 hobijõudu.

Sõidu alustamiseks sellest infost piisab. Ning kaasliiklejate tähelepanu võitmiseks samuti. „Kas on ka nii?“ küsisid parklates mitmed mehed, mõni neist kratsis lisaks ka veidi kukalt, et mõtlemispaika energiat lisada. „Usun, et on!“ vastasin. „Ka väliselt üsna tavalise kesta all võib peituda hobujõudude viisi ebatavalist!“

Tõesti, pere-Cupra on näoga pööratud pigem laiema publiku poole. Küsimus on lihtsalt selles, kas publikul on:

a) raha selle auto soetamiseks,

b) raha kütuse eest maksmiseks.

Auto hinnast saab ehk jagu, nn tutvumishind on praegu 25 990. Ning eriline bensiiniröövel Cupra polegi. Kui rahulikult maanteel kulgeda, saab hakkama isegi seitsme liitriga sajale.

Siledate maanteede rõõm

Universaalkerega Cupra, ehkki välimuselt mitte eelkõige linna-auto, on siiski rohkem maanteede rõõm. Tema rehv on viilitud haruldaselt õhukeseks (235/35, R19), seega mingi auguläbija Cupra pole. Samas kannatab neliveolisega ka hästi hööveldatud kruusateed võtta, peab lihtsalt vaatama, et veerevaid kivikesi poleks. Ning kui kurvis õigel ajal gaasi anda, kihutab auto kui kits õiges suunas. Lihtsalt peab hoolega vaatama, ega päriskitsesid samal teel pole.

Autot saab vastavalt soovile ja olukorrale seadistada, võimalused on Comfort, Sport, Individual ja Cupra. Isegi auto häält saab timmida. Ka selliseks, mille peale tavalise pereauto ostja ehmub, aga nagu öeldud, on Cupra selle pere auto, kes soovib viie sekundiga sajani jõuda. Küll on nn perelikud mitmesugused abimehed, näiteks start-stop süsteem, tagurdamisandurid, võtmeta käivitus, kontaktivaba telefonilaadija ja muu seesugune.

Natuke isegi akadeemiline

Välimusel on Leon Cupra soliidne, tema sisu teravusele vihjavad voolujoonelisel taustal vast ainult küljepeeglite teritatud tipud.

Et anda autole sportlikku tujukust – või millegi muu pärast – tuleb lihtsa puudutuse asemel ukselingist ikka korralikult kinni võtta ja seda tõsiselt enda poole tõmmata.

Sisse istudes – iste on omaette elamus - üllatab pisut tume lagi, aga siis meenub, et Cupra-pere armastab avaruse asemel ehk eelkõige kiirendust.

Auto esipaneel on soliidne, klassikaline. Muusikat saab edukalt kuulata mootori mürale vaatamata, mõnusa tümaka lisab bassikõlar.