PROOVISÕIT | Subaru Outback: uuem, aga ikka hea

Subaru Outback suutis taas uueneda peaaegu märkamatult – Subarul lihtsalt on omadus olla hea, mõelda pisut järele, teha siis kaks-kolm täiendust, tõmmata korraks endale tähelepanu ja olla sama hea edasi.

Kusjuures seekord ollakse edasi vaid bensiinimootoriga – diisel ei olevat enam moes.

Otsitakse uusi võimalusi, mis bensiinist puhtamad, paremad ja loodetavasti ka säästlikumad. Sest kui oled „oma igapäevase diisliga“ harjunud, paneb ehmuma, kui prooviauto küsib kolm, tõsisemal vajutamisel isegi neli liitrit 100 km kohta enam (ametlik keskmine on 7,3). Viis eurot 100 km peale vahet pole ühe otsa puhul nagu miski, aga kuu niisugust sõitmist tuleb isegi 100 eurot kallim.

Muidugi on 175s kilovatis ka jõudu ja nüüd natuke rohkem ka erksust. Võrreldes käigukasti vahepealse vaimsusega, et jõudu on, aga kõiki ka kohe rakendada ei saa, on lisandunud seitsmes käik ja parajal määral krapsakust. Nullist sajani kulub küll 10 sekundit, aga ega me ju võidu ei aja!

Teatavas mõttes on Outback kindel valik: saad suure auto, küllaldase ruumikuse, väga hea läbimisvõime (nelikvedu, maastikuabi X-Mode, korralik kliirens veel lisaks), soliidse välimuse, hea maine.

Kõigis neis peate muidugi absoluutselt kindlad olema, sest ees ootab korralik väljaminek. 31 800 eurot küsitakse sissejuhatuseks, punkt pannakse 37 800 juures. Samas – olgem ausad! – on Eestiski küllalt neid, sellise raha kas isiklikult kontolt või firma arvelt leiavad. Mugavus ja turvalisus maksavad.