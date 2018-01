PROOVISÕIT | Subaru XV on turvalisuse suunajuht

Üks tõdedest on see, et oleme kes oleme. Teine tõde on see, et me oleme need, kelleks me saada tahame. Uus Subaru XV on sättinud sihi olla maailma kõige turvalisem. Tärne ja tunnustust krossoveril juba on, tõde näitab aeg, täpsemalt need õnnetud juhtumid, mille kohta loodame, et neid mitte kunagi ei juhtu.

Küll ei saa kahelda selles, et XV on tõesti parajalt uus ja parajalt teistmoodi. „Välimuselt parem,“ ütles noor mees, kes hindab auto puhul ainult kolme asja: kuidas ta väljast välja näeb, kuidas ta edasi tormab/teel püsib, kuidas ta seest välja näeb.

Välja näeb XV meeldivalt asjalik. Tüdrukuid sellega ei meelita, aga oma naine on kindlasti rahul, eriti kui veel kohmad, et maailma turvalisim… Ilmselt lisas siin oma võimalusi uus platvorm, millele auto ehitatud. Jooned on kuidagi pehmemad, sujuvamad, veenvamad. Ka 22-sentimeetrine kliirens ei kergita autot ülemäära kõrgele ega kalluta esteetilisest tasakaalust välja. Hall värv, muide, sobib XV-le üllatavalt hästi.

Edasi tormab ta proovisõidu kogemusest lähtuvalt kahel viisil. Esiteks, ega surumine suurt aita, eriti just külma masinaga. Bensiinimootor töötab esmalt end soojaks ja hoiab pöörded kõrgel. Kui aga nii juht kui ka mootor end piisavalt soojaks sõitnud, võib neliveolise XVga täiesti dünaamiliselt kulgeda. Hoia lihtsalt kõvasti rooli ja vajuta korralikult gaasi. Isegi automaatkast saab endale järjepideva mõjutamise tulemusel elu sisse. Kui sa rooli korralikult ei hoia, kipub uue XV rehv meie maateede krobekonarlikul asfaldil natuke pire olema.

Sisekujundus jättis ka nooremale hindajale värvika mulje. Varasem kasinus, isegi väike ükskõiksus, on kõrvale jäetud. Otsustatud on, et kui on juba hea auto, siis olgu vääristatud kõik elemendid. Tulemus on „hoopis teine asi“, ka käega katsudes. On mängitud, õmmeldud, kujundatud, aga üle võlli pole keeratud. Ruumi on nii, et ees saab istuda 1.80 ja tema taga samuti 1.80 pikk mees, küllap pikemgi. Pakuruum on paras, väike lisakambrike veel põhja all lisaks.

Kui „noore mehe kolm tingimust“ täidetud, võib rahulikult vaadata, mida Subaru XV veel pakub. Turvalisust tagavaid abimehi muidugi. Nende sisse ja välja lülitamise nuppe on rooliratas täis pikitud, lisaks veel niisugused, mis igal hetkel toimivad. Sind juhatatakse tagasi valitud sõidurajale, hoitakse tellitud pikivahet või püsikiirust, kui vaja, ka pidurdatakse. Seisupidur, muide, on muutunud elektroonseks.

Tuled vahetuvad ise lähemate või kaugemate vastu ja näitavavad piisavalt. Rooli saab soojaks lasta, mis juba mõne päevaga raskesti välja ravitavaks harjumuseks saab. Kõlaritest kannatab kuulata ka Vox Clamantist.

Kahjuks ei möllanud Eestis proovisõidu ajal tuisud ega hullanud hanged – see jääb meie kliimas vist edaspidigi valdavalt nägemata – aga XV neliveo, mootori võimsuse, kõrge kliirensi ning maastikusõidu abimehe X-Mode põhjal võib öelda, et selle autoga võid julgelt sõita linnast maakoju või maal asuvast kodust poodi, lasteaeda, arsti juurde. Ja need kõik asuvad kodust kahjuks üha kaugemal.

Nüüd tuleb öelda aga ka seda, et kaks liitrit bensiinimootorit küsis proovisõidu ajal keskmiselt 7,2 – 7,5 liitrit 100 km kohta. Suhteliselt ehk tõesti vähe, aga absoluutse kuluna…

Diiselmootorit pakkuma siiski ei hakata, areneda püütakse tulevikutehnoloogiate suunas.

Uue Subaru XV hind algab 22 990 eurost. Aga kui hind alles „algab“, siis selle eest on autot juba küll.