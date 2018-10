PROOVISÕIT | Teistsugune Jimny

Äge on ta tõesti. Kollakasrohelist värvi nagu kortslehe õis või tükk aega tõmmanud kummelitee. Igatahes iga päev loodusest midagi niisugust ei leia.

Iga päev ei leia midagi niisugust ka tänavalt. Jimny välimust ilmestavad kerest väga reljeefselt eemale toodud ning mustaks värvitud rattakoopad, aga ka efektselt välja sätitud varuratas. Nii iluvõre kui ka küljepeeglid on mustaks värvitud, suunatuled nii minimalistlikud kui võimalik. Aga kokkuvõttes: klassikaline ilu. Tundlik maitse.

Osaliselt on Jimny nagu mänguauto, millega endised poisid oma möödunud lapsepõlve meenutada saavad. No ikka korralikult nurgeline, väga nurgeline. Lausa kandiline. Ning sealjuures nõnda pisike, et väikesed poisid võivad tõesti tunda: sellega saaksin ka mina sõidetud!

Tegelikult see väikeste poiste auto pole. Pigem nende suurte poiste ja miks mitte ka tüdrukute oma, kes südame sunnil või töö käsul peavad minema maastikule, sõitma edasi sealt, kus lõpeb asfalt ja edasi ka sealt, kus lõpeb kruusatee. Selleks on Jimnyl maast ikka väga kõrgel seisev kere ning väike kang veoviisi vahetamiseks. See kang on muidugi tõeline retro, aga kui tihti mul seda veoviisi ikka vaja vahetada on!

Jäägu aga see kang ning meeldivalt jõuline 4 x 4 nende tarvis, kes armastavad liivas rassida või raielankidel ukerdada. Mina vaatasin, millise mulje võiks ta jätta juhile, kes võiks lihtsalt soovida omada niisuguse kuju ja loogikaga autot.