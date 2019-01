PROOVISÕIT | Tuttava X-Traili uus tase

Ka on ta juba mõnda aega müügil olnud ning seetõttu enam mitte nii nõelasilmast nagu see proovisõiduautode puhul tavaline on.

Küsimus on aga endiselt põhimõtteline: kas me vajame iga uue ja parema puhul revolutsiooni? Pigem ju soovime, et uus oleks varustatum, turvalisem, ökonoomsem, no ja ka stiilsem.

X-Trail vastab kõikidele nendele punktidele. Ta näib kui vana tuttav, aga mõjub siiski värskelt. On uuenduslik, aga hoiab alles põlvkondade sideme. On võtnud tarvitusele mitmeid juhi abimehi – parkimise lihtsustaja, tulede isevahetaja, takistuse märkaja, kõrvalekalde kuulutaja –, aga pole nende ideid esimesena välja käinud.

X-Trail pole ilmselt auto, millele noorem põlvkond igatsevalt järele vaataks – ka vaatamata disainerite tublile tööle tänapäevastamise suunal. Küll ütles umbes 20-aastaste poiste seltskond pikkade kilomeetrite järel kui ühest suust: „See on hea auto!“

Prooviauto oli väga hästi varustatud. Seetõttu on raske oletada, kuidas võib X-Traili suhtuda see, kes saab autole kulutada „pigem vähem“. Hind (X-Trail Visia) algab 22 690 eurost, müüjate väitel tähendab see siiski juba täiesti korralikku varustatust. Küll jääb siit kõrgeima taseme ehk X-Trail Teknani veel 7000 eurot. Seda samuti lisandiga „alates“.

Igatahes – võibolla andis ka see nooremale põlvkonnale argumendi lisaks – on Tekna põhivarustusse kuuluv helisüsteem meeldivalt jõuline, soojendusega rool ning esi- ja tagaistmed piisavalt luksuslikud, intelligentne nelivedu aga meie talvesid eitav.