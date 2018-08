PROOVISÕIT | Tuttavana tunduv Jeep Renegade

Tegin kolme aasta järel temaga väikese taastutvuse ja võin tõdeda, et Renegade´s on parajal määral edumeelsust, kaasaminekut üha hoogu koguva tehnika-alase võidujooksuga, aga ka heatahtlikku konservatiivsust - ükski tema pakutav abi ei näi pingutatu või punnitatuna.

Näiteks ei paku ta sulle kohe 360-kraadist kaamerapilti, vaid piirdub anduritega. Nii olevat ka töökindlam.

Kinni lihtsalt ei jää

Renegade on paras keskmine valik, kui sa soovid elada Eestis, kus saab nautida kas alles eile valminud maanteed, ukerdada auklikel linnatänavatel, upitada end kitsal tänaval parkimiskoha leidmiseks äärekivile, ronida auto kõhualust kriipival metsateel või siis end pehmes liivas kinni sõita. Kõik nn režiimid (muda, liiv, lumi) on Renegade´l olemas ja väga lihtsasti lülitatavad.

Pehmesse liiva pole meil tegelikult vaja ukerdama minna, aga kinni Renegadega niisama lihtsalt ei jää. Ning neis rohketes paikades, kus parajasti vana teed maha lihvitakse või uuele patja pannakse, on ta vägagi omal kohal. Samuti Lõuna-Eesti kuplite vahelistel suuremate tõusude ja langustega kruusateedel. Ning ka kesklinnade keskmiselt kehvadel tänavatel.

Erinevaid hinnaklasse

Muidugi tekib kohe küsimus, et kas ma üldse saan endale Jeep´i perekonda kuuluvat autot lubada. Jah, saad. Kõige lihtsam on pakkumisel 17 500 euro eest. Tuhande-euroste vahedega järgnevad tummisemad variandid, kuni tuleb lõplik hüpe 29 900ni.

Hinna teine kujundaja, kütusekulu, ulatus proovisõidul, milles pikemad ja rahulikumad lõigud vaheldusid äkilisemate sööstudega, nii 7 liitrini 100 km kohta. Selle auto koha mitte palju, niisama tööle ja tagasi sõitmiseks vist aga küll.

Siinkohal pluss: start-stopp süsteem on nn lõplikult välja lülitatav. Siinkohal vabandan kõigi ees, kellele mootori ootamatu või siis oodatust aeglasem käima turtsatamine meelepärane on.

Ilu pärast ei ostaks

Välimuselt on Renegade nagu ta on. Kui otse öelda, siis ilu pärast teda ei ostaks. Kes aga soovib oma eelistusega eristuda, siis palun. Prooviautole andis tema küps oranž värv veel vurfi juurdegi. Samas – Jeep´ile omased jooned lisavad sisemist kindlust, et selle autoga hätta ei jää. Ning sisemise kindluse alus on see, et elu on lihtsalt näidanud.