PROOVISÕIT | Uhkelt urisev Peugeot 308 GT

Universaalkerega Peugeot 308 SW GT on auto, millel vähemalt üks eriline omadus. See on režiimi Sport iseloomustav eriline urin. „Sellise urina korral pole raadiot vajagi!“ hüüatas noor sõidumees.

Ning ta ei mõelnud sugugi seda, et mürin on nii kõva, et raadio ei kosta lihtsalt välja. Pigem pidas ta silmas südantsoojendavalt erilist heli, mis eesti keeles lahti kirjutatuna võiks tähendada: „Ma olen lõvi, heasoovlik, aga jõuline. Anna mulle vaid võimalus ja ma näitan, mis mu sisemuses peitub!“

Plusside loetelu

Peitub küll, niisuguse auto ma ostaksin, kui vajaliku summa kokku saaksin. Diiselmootoriga variant maksab 27 900 eurot, erihind teeb selle 2000 euro võrra odavamaks.

Esiteks universaalkere, mille puhul on salongis küllalt ruumi ning pakiruumi mahub ka (loodetava) lapse või lapselapsega kaasnev liikuv varustus.

Teiseks kere kerge täidlusega segatud saledus, mis pole küll teab mis uus, aga mõjub endiselt värskena.

Kolmandaks mootori jõulisus, jutt on siin 180-hobijõulisest diiselmootorist.

Tegelikult võiks alustada neljandast ehk väikesest sportlikust roolist, millele auto kuuletub ehk isegi harjumatu ägedusega. Kui aga pisut harjuda, kujuneb proovisõidust tõeline nauding. Iste on mugav, juhiabid kergelt leitavad, looduse pakutavat valgust tulvab salongi küllaga.

Salong on maitsekalt viimistletud ning kasutatud materjalid ei jäta muljet, nagu üritataks sisutühjust välise säraga üle katta. Detaile rõhutatakse seal, kus nad tõesti tervikule midagi juurde lisavad.

Pikema sõidu pooldaja

Iseloomult tundub universaalkerega Peugeot 308 SW GT eelkõige sileda maantee sõber: linn liiga auklik, maa liigselt roopaisse sõidetud. Jah, viimane lause oli kunstiline liialdus, aga auto on pigem „madalal“ ja see annab tee valikule oma soovitused.

Loomulikult lisavad need 180 hobujõudu minejale korralikult hoogu. Ise täpselt ei mõõtnud, aga kirjade järgi peaks nullist sajakilomeetrise tunnikiiruseni jõudma 8,2 sekundiga. Korralikul minekul on kütusekulu näol ka oma hind. Linnas võib ägedam startija arvestada isegi kaheksa liitri diislikütusega sajale kilomeetrile, maantee tasandab seda, tõenäoliselt ka kaheksa käiguga automaatkasti toel, nii kuuele liitrile.

Auto tõeline leid ehk see, mille pärast sai see proovisõit üldse ette võetud, ongi uus käigukast. Selline, millel ei ole liig jäika järgmisse käiku klammerdumist ega variaatori venivust. Jah, kiitmine võib siinkohal tunduda mõõdutundetuna, aga jõulise mootori ja märkamatult tegutseva käigukasti kooskõla teeb sõidu tõesti nauditavaks.

Imelik on siia lõppu tõdeda, aga käigukang (no mis kang, rohkem mänguasja moodi) on selle tüübi algajale kasutajale üsna harjumatu. Esmalt muudad seadme pöidlaga üldse kasutatavaks, siis aga liigutad ette või taha. On ka lihtsamaid variante välja mõeldud!