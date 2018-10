PROOVISÕIT | Uus dünaamiline Honda Jazz

Dünaamiline ehk hoogne ja jõuline ta niisama lihtsalt siiski pole. Kui tahad korralikku hoogu kiirelt sisse saada, pead bensiinimootorile esmalt vaat et viis tuhat pööret pöörama vajutama. Samas püsib mulje, et osa jõust jääb ikka kusagile ajutiselt kinni.

See võib olla aga ka pigem lahja diiselmootoriga auto omaniku kiusujutt, sest müüjad näevad asju hoopis teisiti. „Tegemist on tõeliselt erksa mootoriga, mis sobib ideaalselt linnas ringi vuhisemiseks või linnapiiridest kaugemale rühkimiseks – me nimetame seda rõõmusüstiks,“ seisab reklaamis.

Et tõde välja selgitada, minge palun ja proovige ise järele. Küll võin kinnitada, et kui auto juba soe ja pikemat aega suurema kiirusega liikunud – proovi ajal oli mõnedel maanteedel veel lubatud 110 km/h – pole minekul viga ka sel juhul, kui neli sõitjat pardal.

Praktikas ei võrrelnud, aga üsna kindlalt on minek hoopis erinev neil puhkudel, kui vahendajaks on kuuekäiguline manuaal või variaatoriga automaatkast.

Keskmiseks kütusekuluks sain keskmise gaasi vajutamise tulemusena 6,6 liitrit bensiini 100 km kohta.

Kui neli sõitjat autos, mahuvad nad kõik (eriti pikisuunas) kenasti istuma vaatamata tõsiasjale, et Hondade loetelu väiksemast suurema suunas just Jazziga algabki. Pisut ise vaimustusse minnes võib öelda, et Jazz on ruumikas auto.